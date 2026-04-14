«Малка» дробит опорные пункты противника. Лучшее видео из зоны СВО

|
Sofia Goloviznina
Расчет САУ работал сообща с беспилотной разведкой.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Расчеты САУ «Малка» группировки «Восток» уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведывательный расчет БпЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружил сеть укрепленных опорных пунктов ВСУ, тщательно замаскированных в лесополосах. Противник оборудовал позиции для длительной обороны, создав заглубленные укрытия,
блиндажи и перекрытые щели, недоступные для поражения артиллерией средних калибров.

После получения координат, расчеты самоходных орудий «Малка» нанесли удар по целям. Использование тяжелых 203-мм снарядов
позволило гарантированно пробить перекрытия блиндажей и разрушить защитные сооружения.

В результате точных попаданий узел долговременной обороны и укрывавшаяся в них живая сила противника были полностью уничтожены. Огневая работа расчетов САУ «Малка» обеспечила взлом укрепленной линии ВСУ на данном участке фронта и создала условия для дальнейшего продвижения наших штурмовых.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
13 апр
Морпехи уничтожили два танка и гаубицу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 апр
Работа «Гиацинта» на днепропетровском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
10 апр
«Про угрозы не в курсе»: жена героя СВО Асылханова не верит в его похищение
10 апр
Су-35С прикрыл удары российских вертолетов по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 апр
«Гиацинт» ударил по пункту управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9 апр
Разведчики помешали боевикам ВСУ захватить российский «опорник». Лучшее видео из зоны СВО
9 апр
Российские дроны ударили по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 апр
Зенитчики прикрывают штурмовиков в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
8 апр
«Панцирь-С» уничтожил украинский дрон. Лучшее видео из зоны СВО
7 апр
«Град» помешал запуску беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.25
-0.72 89.14
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:26
Трагедия в лесу: турист уснул в палатке и умер при загадочных обстоятельствах
6:20
Звезды в вашем саду: когда и как сеять астры
6:05
«Малка» дробит опорные пункты противника. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака
5:49
«У всего есть своя цена»: Саша Петров предостерег от стремления к легким деньгам
5:25
Маленький суперфуд: эксперты раскрыли уникальные свойства киви

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
«Невиновен»: защита Артема Чекалина обжалует приговор
Артему Чекалину назначили штраф в 194 миллиона рублей
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео