В Самарской области украинский беспилотник упал рядом с роддомом

ВСУ с помощью БПЛА атаковали Самарскую область
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Самарскую область. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
По его словам, враг с раннего утра наносит удары по региону. Угроза опасности сохраняется. Обломки одного из дронов упали рядом с роддомом в Новокуйбышевске.
«Пострадавших нет. Все дети, пациентки переведены в соседние медучреждения», — написал глава региона.
На месте падения обломков беспилотника работают сотрудники оперативных служб.
С момента начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, российские города регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Противник использует не только беспилотники, но и ракеты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали при атаке украинского БПЛА по Белгородской области. Дрон врезался в машину, в которой в тот момент находились мирные жители: мужчина и женщина. У обоих были диагностированы серьезные осколочные ранения.
