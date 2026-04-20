Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки дронов ВСУ

Дарья Бруданова Журналист

О пострадавших информация не поступала.

Украина с помощью беспилотников атаковала Туапсе

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ВСУ с помощью дронов 20 апреля атаковали Туапсе

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали Краснодарский край. В результате в Туапсе был поврежден морской порт. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается: после атаки ВСУ в морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры. Какие именно — подробностей нет. Однако указано, что на место происшествия уже выехал Туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин.

С начала специальной военной операции (СВО) российские регионы ежедневно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима. Враг использует не только БПЛА, но и ракеты. Чаще всего целью ВСУ становятся мирные жители или гражданская инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое детей погибли при ударе украинских дронов по жилым домам в Туапсе. Трагедия произошла в ночь на 16 апреля. По словам губернатора региона, БПЛА был направлен именно на многоэтажку.

