Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки дронов ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
ВСУ с помощью дронов 20 апреля атаковали Туапсе
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали Краснодарский край. В результате в Туапсе был поврежден морской порт. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города», — сказано в Telegram-канале ведомства.
О пострадавших информация не поступала.
В публикации отмечается: после атаки ВСУ в морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры. Какие именно — подробностей нет. Однако указано, что на место происшествия уже выехал Туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин.
С начала специальной военной операции (СВО) российские регионы ежедневно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима. Враг использует не только БПЛА, но и ракеты. Чаще всего целью ВСУ становятся мирные жители или гражданская инфраструктура.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое детей погибли при ударе украинских дронов по жилым домам в Туапсе. Трагедия произошла в ночь на 16 апреля. По словам губернатора региона, БПЛА был направлен именно на многоэтажку.
- 20 апр
- «Киевские нелюди»: ранен замглавы округа в Херсонской области
- 20 апр
- В Донецке в результате атаки ВСУ сгорели семь автобусов
- 19 апр
- Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Таганрог
- 18 апр
- В Самарской области украинский беспилотник упал рядом с роддомом
- 16 апр
- Двое детей погибли при ударе украинских БПЛА по жилым домам в Туапсе
- 15 апр
- Водитель пожарной охраны погиб при атаке БПЛА на промзону в Стерлитамаке
- 14 апр
- Женщина погибла при атаке украинских БПЛА на Елец в Липецкой области
- 12 апр
- Два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области
- 11 апр
- Силы ПВО за ночь сбили почти 100 украинских дронов над восемью регионами России
- 10 апр
- Силы ПВО за ночь сбили 151 украинский дрон над шестью регионами России
