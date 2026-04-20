В Донецке в результате атаки ВСУ сгорели семь автобусов

Дарья Бруданова Журналист 93 0

Еще два транспортных средства были повреждены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Атака беспилотников на регионы России

Боевики киевского режима атаковали автобусный парк в Донецке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате вчерашней атаки БПЛА в Куйбышевском районе уничтожены семь автобусов, а также два повреждены», — написал он.

Накануне, 19 апреля, Алексей Кулемзин сообщал о том, что в результате атаки дронов загорелось несколько автобусов. Информация о пострадавших не поступала.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно наносят удары по территории России с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года. Враг использует не только беспилотники, но и ракеты. Чаще всего от террористических действий боевиков страдает мирное население.

Ранее в Горловке беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. В результате удара ранения получила девятилетняя девочка, а также ее отец. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Помимо поврежденного автомобиля, в результате удара также пострадал жилой дом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

