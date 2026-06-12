В Тольятти в результате атаки дронов ВСУ поврежден промышленный объект

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 167 0

К счастью, обошлось без жертв.

ВСУ атаковали Тольятти 12 июня — что известно

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

ВСУ 12 июня с помощью дронов нанесли массированный удар по Тольятти

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли массированный удар по Тольятти. В результате чего был поврежден промышленный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Илья Сухих.

Чиновник подчеркнул, что укронацисты совершили массированную беспилотную атаку рано утром 12 июня. Дежурные средства противовоздушной обороны сработали в штатном режиме: дроны противника были полностью уничтожены. Тем не менее пострадал промышленный объект.

«В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте», — написал Сухих.

По предварительной информации, пострадавших среди работников завода или мирных граждан нет. На месте падения обломков вражеских БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Сухих также отметил, что в результате инцидента серьезных повреждений не зафиксировано: предприятие функционирует в обычном порядке.

Кроме того, глава Тольятти обратился к жителям города и настоятельно попросил их не снимать на камеру кадры с последствиями ударов ВСУ, поскольку так они помогают противнику. Он напомнил, что в регионе действует запрет на фото- и видеофиксацию такого рода.

Минувшей ночью массированной атаке со стороны боевиков киевского режима также подвергся Татарстан. В результате удара БПЛА пострадали три человека. К счастью, обошлось без жертв. Как рассказал глава республики Рустам Минниханов, один из украинских беспилотников попал в жилой дом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

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