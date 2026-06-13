Движение через АПП «Джанкой» перекрыли из-за попытки ВСУ атаковать мосты
Боевики киевского режима с помощью дронов вновь попытались повредить гражданские объекты.
Фото: © РИА Новости/Валерий Морев
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Движение в сторону автомобильного пункта пропуска (АПП) «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно перекрыто из-за очередной попытки ВСУ атаковать мосты на направлении Чонгара. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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