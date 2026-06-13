Движение через АПП «Джанкой» перекрыли из-за попытки ВСУ атаковать мосты

Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

От всей души и с размахом: как знаменитости поздравили граждан с Днем России

В мини-платье, на каблуках и с шевелюрой: больная раком Лерчек вышла в свет

Движение в сторону автомобильного пункта пропуска (АПП) «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно перекрыто из-за очередной попытки ВСУ атаковать мосты на направлении Чонгара. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

На нашем сайте используются cookie-файлы. Продолжая пользоваться данным сайтом, вы подтверждаете свое согласие

на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением и Политикой конфиденциальности

ПОНЯТНО