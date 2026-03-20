Собянин сообщил о 22-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

На местах крушения обломков работают экстренные службы.

Сколько беспилотников сбили над Москвой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на столицу. За вечер пятницы на подлете к Москве были уничтожены 22 дрона. Об этом в своем официальном канале в мессенджере MAX сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин.

Россия регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков с начала СВО. Противник использует для ударов не только беспилотники, но и ракеты, целясь по приграничным регионам страны. Российские системы ПВО работают в режиме повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дроны-камикадзе атаковали село Курковичи в Брянской области. В результате пострадал мирный житель. Как отметил глава региона Александр Богомаз, раненого мужчину оперативно доставили в больницу. Также в городе Стародуб Стародубского муниципального округа в результате атаки ВСУ повреждены два жилых дома и гараж.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

20 мар
Система ПВО уничтожила 21 беспилотник на подлете к Москве
17 мар
Собянин: Средства ПВО за ночь нейтрализовали уже 27 БПЛА, летевших к Москве
16 мар
Собянин: силы ПВО сбили 60 дронов на подлете к Москве за сутки
16 мар
За двое суток на подлете к Москве перехватили около 250 беспилотников ВСУ
16 мар
Собянин: на подлете к Москве сбито более 150 БПЛА за выходные дни
15 мар
Собянин сообщил о 107 дронах, сбитых на подлете к Москве
15 мар
Собянин: на подлете к Москве за сутки сбито 105 беспилотников
15 мар
Собянин сообщил о 71 БПЛА, нейтрализованных за сутки на подлете к Москве
14 мар
На подлете к Москве сбили 47 беспилотников за 9 часов
14 мар
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:30
Трамп назвал преимущество Путина перед Зеленским
23:22
«Каждое слово через сердце»: Паршута растрогалась на сольном концерте в Москве
23:12
«Я не старею. Я повышаю уровень»: опубликовано последнее видео с Чаком Норрисом
23:00
В Петербурге арестовали подростка, подозреваемого в убийстве сверстника
22:47
Захарова: Украина играет в международной политике деструктивную роль
22:44
Копал больше года: пес нашел в саду яд и раскрыл убийство 160-летней давности

Сейчас читают

Чак Норрис и любовь к России: как актер стал почетным гостем Москвы и полюбил Якутск
От нищеты в Оклахоме до вершин Голливуда: тяжелая судьба Чака Норриса
Стало плохо после тренировки: Чак Норрис умер вчера после госпитализации
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео