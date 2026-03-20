Собянин сообщил о 22-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
На местах крушения обломков работают экстренные службы.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на столицу. За вечер пятницы на подлете к Москве были уничтожены 22 дрона. Об этом в своем официальном канале в мессенджере MAX сообщил мэр города Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин.
Россия регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков с начала СВО. Противник использует для ударов не только беспилотники, но и ракеты, целясь по приграничным регионам страны. Российские системы ПВО работают в режиме повышенной готовности.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дроны-камикадзе атаковали село Курковичи в Брянской области. В результате пострадал мирный житель. Как отметил глава региона Александр Богомаз, раненого мужчину оперативно доставили в больницу. Также в городе Стародуб Стародубского муниципального округа в результате атаки ВСУ повреждены два жилых дома и гараж.
- 20 мар
- Система ПВО уничтожила 21 беспилотник на подлете к Москве
- 17 мар
- Собянин: Средства ПВО за ночь нейтрализовали уже 27 БПЛА, летевших к Москве
- 16 мар
- Собянин: силы ПВО сбили 60 дронов на подлете к Москве за сутки
- 16 мар
- За двое суток на подлете к Москве перехватили около 250 беспилотников ВСУ
- 16 мар
- Собянин: на подлете к Москве сбито более 150 БПЛА за выходные дни
- 15 мар
- Собянин сообщил о 107 дронах, сбитых на подлете к Москве
- 15 мар
- Собянин: на подлете к Москве за сутки сбито 105 беспилотников
- 15 мар
- Собянин сообщил о 71 БПЛА, нейтрализованных за сутки на подлете к Москве
- 14 мар
- На подлете к Москве сбили 47 беспилотников за 9 часов
- 14 мар
- Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 16
Читайте также
