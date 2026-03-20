Собянин сообщил о 22-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на столицу. За вечер пятницы на подлете к Москве были уничтожены 22 дрона. Об этом в своем официальном канале в мессенджере MAX сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин.

Россия регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков с начала СВО. Противник использует для ударов не только беспилотники, но и ракеты, целясь по приграничным регионам страны. Российские системы ПВО работают в режиме повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дроны-камикадзе атаковали село Курковичи в Брянской области. В результате пострадал мирный житель. Как отметил глава региона Александр Богомаз, раненого мужчину оперативно доставили в больницу. Также в городе Стародуб Стародубского муниципального округа в результате атаки ВСУ повреждены два жилых дома и гараж.

