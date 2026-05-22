После удара ВСУ по колледжу в ЛНР итогов спасательной операции ждут 18 семей

В Луганской Народной Республике (ЛНР) 18 семей ждут информации о судьбе близких после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Инна Швенк.

«Обратились 18 семей, которые ожидают результатов поисково-спасательных мероприятий», — сказала она.

По имеющимся данным, в результате удара ранения получили 40 человек. Восемь пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, в том числе пациенты, чье состояние врачи оценивают как тяжелое.

После атаки поисковые работы на месте разрушения продолжаются. Пятиэтажное здание колледжа обрушилось до уровня второго этажа. Предполагается, что под поврежденными конструкциями могут оставаться до 18 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Теракт ВСУ в Старобельске

Жертвами атаки беспилотников на общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета стали четыре мирных жителя. О предварительных последствиях удара рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

В момент происшествия в здании оставались 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По данным Лантратовой, десятки детей пострадали, им оказывают необходимую помощь.

«По предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести», — отметила Лантратова в сообщении.

На фоне произошедшего российская сторона готовит обращения к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека, генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также председателю Совета ООН по правам человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.