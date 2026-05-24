«Это был преднамеренный удар»: ирландский журналист Чей Боуз о теракте в ЛНР
Более 50 журналистов из 19 зарубежных государств прибыли в Старобельск.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Ирландский журналист Боуз заявил о шоке от увиденного в Старобельске в ЛНР
Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу и общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) были точечными и преднамеренными. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделился ирландский журналист Чей Боуз.
«Они целенаправленно били по разным объектам. Но именно этого западные СМИ своей аудитории не показывают», — сказал Чей Боуз, добавив, что украинцы прекрасно понимали, что делают.
По его мнению, европейцы пытаются представить случившееся как некий несчастный случай, однако это не случайность.
Ранее днем в ЛНР прибыли представители зарубежных СМИ. Журналисты из 19 стран, включая Китай, Италию и Австрию побывали на месте трагедии в Старобельске.
Кроме того, их запустили на территорию колледжа, а также провели внутрь общежития, которое ВСУ атаковали с помощью дронов в ночь на 22 мая.
В результате теракта погиб 21 человек, еще 63 пострадали. Глава республики Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.
