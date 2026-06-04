«Хотел казаться строгим»: Артем Михалков рассказал, как его воспитывал отец

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Алена Куликова
Алена Куликова 33 0

Сам актер считает, что в общении с детьми нужно искать баланс.

Артем Михалков рассказал о «генетическом коде» воспитания

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Тема:
ПМЭФ 2026

Артем Михалков: отец казался строгим

Артем Михалков рассказал, как его воспитывал отец, народный артист РСФСР Никита Михалков. Воспоминаниями и мнением о способах воспитания детей актер поделился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с изданием Super.ru.

По словам Артема Михалкова, во время воспитательных моментов Никита Сергеевич «хотел казаться строгим».

Генетический код воспитания передается и его детям. Михалков-младший объяснил, что к каждому ребенку нужен разный подход. С некоторыми детьми, по его мнению, можно и нужно быть жестким. С другими, наоборот, следует воздействовать словом и делом.

«У меня тоже дети все разные, так что пытаюсь балансировать», — заключил Артем Михалков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Анна Хилькевич рассказала, как успешно совместить карьеру и материнство. По ее словам, это возможно, но нужно следовать определенным правилам: тайм-менеджмент, планирование и помощники.

Хилькевич подчеркнула, что наличие помощников не означает, что все лежит на них — мама обязательно должна быть включена в семью. Наличие детей, даже нескольких, не повод отказываться от карьеры, если есть желание развиваться в этом направлении

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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