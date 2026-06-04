«Хотел казаться строгим»: Артем Михалков рассказал, как его воспитывал отец

Сам актер считает, что в общении с детьми нужно искать баланс.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Артем Михалков: отец казался строгим
Артем Михалков рассказал, как его воспитывал отец, народный артист РСФСР Никита Михалков. Воспоминаниями и мнением о способах воспитания детей актер поделился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с изданием Super.ru.
По словам Артема Михалкова, во время воспитательных моментов Никита Сергеевич «хотел казаться строгим».
Генетический код воспитания передается и его детям. Михалков-младший объяснил, что к каждому ребенку нужен разный подход. С некоторыми детьми, по его мнению, можно и нужно быть жестким. С другими, наоборот, следует воздействовать словом и делом.
«У меня тоже дети все разные, так что пытаюсь балансировать», — заключил Артем Михалков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Анна Хилькевич рассказала, как успешно совместить карьеру и материнство. По ее словам, это возможно, но нужно следовать определенным правилам: тайм-менеджмент, планирование и помощники.
Хилькевич подчеркнула, что наличие помощников не означает, что все лежит на них — мама обязательно должна быть включена в семью. Наличие детей, даже нескольких, не повод отказываться от карьеры, если есть желание развиваться в этом направлении
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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