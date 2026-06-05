Голикова: внедрение ИИ повысит производительность труда на 21-33%

Внедрение генеративного искусственного интеллекта и роботизированных систем может повысить производительность труда в России на 21–33% к 2032 году. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий» в рамках ПМЭФ-2026.

По словам Голиковой, использование ИИ должно рассматриваться прежде всего как инструмент повышения эффективности работы сотрудников. Поэтому одной из ключевых задач становится подготовка специалистов, способных применять новые технологии в своей деятельности.

«ИИ является инструментом повышения, в первую очередь, собственной производительности. И здесь, конечно, на первый план выходит подготовка кадров с необходимыми компетенциями, что очень важно для нашего высшего образования», — пояснила она.

Голикова отметила, что развитие искусственного интеллекта меняет не столько сами профессии, сколько набор задач внутри них. Именно поэтому необходимо формировать новую систему анализа трудовых функций с учетом роботизации, цифровизации и дистанционных форм занятости.

«Это позволяет анализировать профессии как набор задач, а не фиксированную категорию, и это является ключевым с точки зрения внедрения искусственного интеллекта», — уточнила Голикова.

Она также сообщила, что при реализации технологического потенциала примерно на 30% общая потребность в кадрах может сократиться на 10%. Наиболее заметно изменения способны затронуть сферы торговли, логистики и хранения товаров.

Кроме того, к 1 июля представители образовательной системы и госкорпорации подготовят предложения по обновлению учебных программ с учетом активного внедрения искусственного интеллекта и других цифровых технологий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия обладает необходимыми кадрами, научной базой, энергетическими ресурсами и финансовыми возможностями для развития искусственного интеллекта (ИИ).

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