Хань Чжэн: Китай готов придать импульс развитию Азиатско-Тихоокеанского региона

Пекин обозначил курс на усиление международного взаимодействия.
Фото, видео: JESSICA LEE/ТАСС; 5-tv.ru
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Китай готов придать новый импульс развитию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и всего мира. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время выступления на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
«Китай как принимающая сторона в 33-й неформальной встрече лидеров АТЭС готов придать новый импульс развитию и просветлению Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира в целом», — сказал Хань Чжэн.
Он отметил, что страна продолжит придерживаться политики внешней открытости высокого уровня. Также Хань Чжэн подчеркнул, что собственное качественное развитие Китая будет создавать новые возможности для мира.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и Китай считают недопустимым расширение военного присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В совместном заявлении Москва и Пекин предупредили, что создание азиатского аналога альянса не способствует укреплению безопасности.
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