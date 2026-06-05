Хань Чжэн: Китай готов придать импульс развитию Азиатско-Тихоокеанского региона

Китай готов придать новый импульс развитию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и всего мира. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время выступления на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Китай как принимающая сторона в 33-й неформальной встрече лидеров АТЭС готов придать новый импульс развитию и просветлению Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира в целом», — сказал Хань Чжэн.

Он отметил, что страна продолжит придерживаться политики внешней открытости высокого уровня. Также Хань Чжэн подчеркнул, что собственное качественное развитие Китая будет создавать новые возможности для мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и Китай считают недопустимым расширение военного присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В совместном заявлении Москва и Пекин предупредили, что создание азиатского аналога альянса не способствует укреплению безопасности.

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