За утро силы ПВО сбили пять летевших на Москву украинских беспилотников

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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За утро силы ПВО сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил глава города.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате удара дронов ВСУ по территории Донецкой Народной Республики один человек погиб и еще двое получили ранения. Трагедия произошла на дороге Ялта — Донецк недалеко от населенного пункта Кременевка Володарского муниципального округа. Кроме того, были зафиксированы повреждения пяти объектов гражданской инфраструктуры, одного грузового и двух легковых автомобилей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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