За утро силы ПВО сбили пять летевших на Москву украинских беспилотников

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 13 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Летевшие на Москву беспилотники

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

За утро силы ПВО сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил глава города.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате удара дронов ВСУ по территории Донецкой Народной Республики один человек погиб и еще двое получили ранения. Трагедия произошла на дороге Ялта — Донецк недалеко от населенного пункта Кременевка Володарского муниципального округа. Кроме того, были зафиксированы повреждения пяти объектов гражданской инфраструктуры, одного грузового и двух легковых автомобилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
9 июн
Ранним утром силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник ВСУ
8 июн
Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве
6 июн
Силы ПВО сбили восемь дронов боевиков ВСУ на подлете к Москве
6 июн
На подлете к Москве сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ
3 июн
В небе над Москвой с начала суток уничтожили 14 беспилотников ВСУ
3 июн
На подлете к Москве уничтожили семь дронов ВСУ
2 июн
Сбито два летевших в сторону Москвы беспилотника ВСУ
23 мая
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
23 мая
Силы ПВО за ночь уничтожили 348 украинских дронов над российскими регионами
22 мая
Силы ПВО России за ночь сбили 217 украинских дронов
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:35
За утро силы ПВО сбили пять летевших на Москву украинских беспилотников
7:30
Украинские беспилотники атаковали мост в Чонгаре Херсонской области
7:30
В поисках психолога: к какому специалисту точно не стоит обращаться
7:30
Пират, убийца, Безумный Шляпник: лучшие фильмы с Джонни Деппом для идеального киновечера
7:13
Таинственный спутник: 18-летняя дочь Алсу показала фото с кавалером
7:00
Вырывал зубы, коллекционировал «уродцев» и женил карликов: малоизвестные факты о Петре I

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
Неизлечимо больная жена Петросяна оказалась на больничной койке: что случилось
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Что едят долгожители после 50 лет: продукты для здоровья и защиты от болезней

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео