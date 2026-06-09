Собянин сообщил о сбитии 20-го беспилотника, направлявшегося к Москве

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Система противовоздушной обороны Минобороны России продолжает отражать атаки беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. О ликвидации двадцатого за сутки БПЛА Вооруженных сил Украины сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр Москвы.
С начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Для ударов используются как беспилотные летательные аппараты, так и ракеты, которыми обстреливаются приграничные территории.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром силы ПВО сбили пять беспилотников на подлете к Москве и Московской области.
Больше актуальных новостей — в официальном канале Пятого канала в мессенджере МАКС.
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