Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

Это первое сообщение об уничтоженных на подлете к столице БПЛА с начала суток 12 июня. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Как ранее писал 5-tv.ru, ночью, 11 июня, системы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об уничтожении трех беспилотников мэр Москвы Сергей Собянин написал в 1:11 по московскому времени. Затем в течение часа он заявил о нейтрализации еще десяти БПЛА. Позднее сообщил о ликвидации еще одного вражеского дрона.

До этого, 10 июня, президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи право самостоятельно сбивать вражеские дроны при атаках на их объекты.

Согласно новому закону, сотрудники этих организаций могут подавлять сигналы управления, повреждения или уничтожения беспилотников без ожидания действий со стороны профильных служб.

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