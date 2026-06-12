Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников на подлете к Москве

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 17 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников ВСУ на Москву сегодня — сколько сбили

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

Это первое сообщение об уничтоженных на подлете к столице БПЛА с начала суток 12 июня. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Как ранее писал 5-tv.ru, ночью, 11 июня, системы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об уничтожении трех беспилотников мэр Москвы Сергей Собянин написал в 1:11 по московскому времени. Затем в течение часа он заявил о нейтрализации еще десяти БПЛА. Позднее сообщил о ликвидации еще одного вражеского дрона.

До этого, 10 июня, президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи право самостоятельно сбивать вражеские дроны при атаках на их объекты.

Согласно новому закону, сотрудники этих организаций могут подавлять сигналы управления, повреждения или уничтожения беспилотников без ожидания действий со стороны профильных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
11 июн
С полуночи силы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ в небе над Москвой
10 июн
Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника под Москвой
10 июн
Собянин сообщил о ликвидации 8 БПЛА на подлете к Москве за ночь
9 июн
Собянин сообщил о сбитии 20-го беспилотника, направлявшегося к Москве
9 июн
За утро силы ПВО сбили пять летевших на Москву украинских беспилотников
9 июн
Ранним утром силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник ВСУ
8 июн
Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве
6 июн
Силы ПВО сбили восемь дронов боевиков ВСУ на подлете к Москве
6 июн
На подлете к Москве сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ
3 июн
В небе над Москвой с начала суток уничтожили 14 беспилотников ВСУ
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Не просто сладость: почему варенье считали важной заготовкой на зиму
7:27
Иран пригрозил ударами по компаниям Илона Маска на Ближнем Востоке
7:19
Худшие друзья девушек: на рынке драгоценных камней новые правила
7:15
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников на подлете к Москве
7:00
Соус эпохи дефицита: почему в СССР так полюбили майонез
7:00
Расчет САУ «Акация» уничтожил опорник с живой силой ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Хозяева задали тон: Мексика уверенно победила ЮАР в первом матче ЧМ-2026
Российский боец 168 дней в одиночку удерживал позиции на сумском направлении
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео