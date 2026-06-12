Ольга Бузова переносит концерты из-за экстренной операции

Певице и телеведущей Ольге Бузовой пришлось изменить свой рабочий график из-за экстренной операции. Об этом 5-tv.ru рассказал пиар-директор артистки Антон Богославский.

«Концерт, который должен был пройти завтра в Ростове-на-Дону, нам пришлось перенести», — сказал представитель звезды.

Теперь выступление артистки состоится под конец лета — звезда приедет к ростовским поклонникам 6 августа.

Ольга Бузова получила травму, неудачно упав в душе. Приехавшие на помощь медики приняли решение о госпитализации, а позже и о проведении операции.

«После падения Ольге провели операцию на ноге. Она длилась несколько часов. Сейчас Ольга уже находится в палате, где отходит от наркоза», — поделился Богославский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что медики приехали на вызов к певице максимально оперативно. Ольга Бузова сама подтвердила госпитализацию на своей странице в социальных сетях, опубликовав кадры прямо из кареты скорой помощи, на которых она лежит на кушетке с плотно перебинтованной правой ногой.

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