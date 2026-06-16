ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Брянской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 44 0

Фельдшер, медсестра и водитель получили ранения.

ВСУ атаковали скорую помощь в Брянской области 16 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Брянской области, ранены фельдшер, медсестра и водитель. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Инцидент произошел в деревне Кветунь.

«ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра. Пострадавшие доставлены в больницу, водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре оказана необходимая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение», — уточнил Ковальчук.

Врио губернатора добавил, что избежать более тяжелых последствий атаки помог водитель кареты скорой помощи.

«Последствия могли бы быть намного тяжелее, если бы не мастерство и профессионализм водителя, который увел машину от прямого удара вражеского дрона», — пояснил Егор Ковальчук.

Кроме того, добавил глава региона, ВСУ в это же время ударили дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в селе Чуровичи Климовского района. Ранения получили водитель и пассажирка. Им оказывают помощь врачи.

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