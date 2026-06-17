Средства ПВО сбили 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Десять беспилотников были сбиты средствами ПВО на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
«ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Накануне, за утро 16 июня, силы ПВО сбили 60 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Одним из дронов был поврежден объект Московского НПЗ. Пострадавших не было.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Ранее ночью ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Брянской области — фельдшер, медсестра и водитель получили ранения. Об этом сообщал 5-tv.ru.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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