Средства ПВО сбили 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 29 0

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Сколько беспилотников сбили ночью у Москвы

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Десять беспилотников были сбиты средствами ПВО на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Накануне, за утро 16 июня, силы ПВО сбили 60 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Одним из дронов был поврежден объект Московского НПЗ. Пострадавших не было.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее ночью ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Брянской области — фельдшер, медсестра и водитель получили ранения. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
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