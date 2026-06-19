Силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ на подлете к Москве
Российская сторона успешно отразила вражескую массированную атаку на ближнем рубеже столицы.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 76 беспилотников Вооруженных сил Украины на ближнем рубеже Москвы при отражении массированной атаки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале мессенджера МАКС.
По его словам, противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже города средствами ПВО были уничтожены 76 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Также Собянин сообщил, что в результате атаки украинских боевиков разрушений и пострадавших нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ее проведении президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года.
Киевский режим применяет для ударов беспилотники, а также обстреливает приграничные территории России ракетами.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, силы ПВО России сбили 37 дронов ВСУ, которые летели на Москву. Беспилотники были перехвачены с 12:06 до 14:07.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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