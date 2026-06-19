Силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

Российская сторона успешно отразила вражескую массированную атаку на ближнем рубеже столицы.

Атака ВСУ на Москву 19 июня: сколько беспилотников сбили

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 76 беспилотников Вооруженных сил Украины на ближнем рубеже Москвы при отражении массированной атаки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале мессенджера МАКС.

По его словам, противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже города средствами ПВО были уничтожены 76 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Также Собянин сообщил, что в результате атаки украинских боевиков разрушений и пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ее проведении президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года.

Киевский режим применяет для ударов беспилотники, а также обстреливает приграничные территории России ракетами.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, силы ПВО России сбили 37 дронов ВСУ, которые летели на Москву. Беспилотники были перехвачены с 12:06 до 14:07.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
19 июн
Силы ПВО России сбили 37 дронов ВСУ, летящих на Москву
18 июн
«Все очевидно»: Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву
18 июн
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Подмосковье выросло до 17
18 июн
В Подмосковье ликвидировали возгорание кровли ТЦ «Мега Белая Дача»
18 июн
В Подмосковье закрылся ТЦ «Мега Белая Дача» после атаки украинских беспилотников
18 июн
Силы ПВО сбили за утро 137 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
18 июн
Андрей Воробьев рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Подмосковье
18 июн
Несколько беспилотников ВСУ попали в Московский НПЗ
18 июн
Территория торгового центра в Москве пострадала после атаки дрона ВСУ
18 июн
Силы ПВО сбили 28 беспилотников ВСУ на подлете к Москве
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

19:00
Что они только не делают! — Препараты для похудения снижают преступность
18:51
Одна после операции: почему родные не навестили Бузову в больнице
18:51
От классического до ПП-варианта: вкусные рецепты варенья из жимолости
18:46
Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй объявила о третьей беременности
18:43
Выход на пенсию завтра: что нужно сделать сейчас, чтобы не потерять выплаты
18:42
Силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
В биолабораториях на Украине изучали возбудители лихорадок Эбола и Марбург
В эту ночь сбудутся мечты выпускников: чем удивят «Алые паруса» в 2026 году
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео