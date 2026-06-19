Силы ПВО России сбили 37 дронов ВСУ, летящих на Москву

За два часа силы ПВО России сбили 37 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

С 12:06 до 14:07 были перехвачены 37 дронов ВСУ, летевших на Москву.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил глава города.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинского беспилотника на подмосковный город Жуковский погибла восьмилетняя девочка. Удар дрона спровоцировал пожар в многоэтажном доме, который и унес жизнь ребенка.

В результате атаки на область повреждения получили 18 многоквартирных домов. Работы по оценке восстановительных работ уже начались.

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