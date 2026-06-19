Силы ПВО России сбили 37 дронов ВСУ, летящих на Москву

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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За два часа силы ПВО России сбили 37 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.
С 12:06 до 14:07 были перехвачены 37 дронов ВСУ, летевших на Москву.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил глава города.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинского беспилотника на подмосковный город Жуковский погибла восьмилетняя девочка. Удар дрона спровоцировал пожар в многоэтажном доме, который и унес жизнь ребенка.
В результате атаки на область повреждения получили 18 многоквартирных домов. Работы по оценке восстановительных работ уже начались.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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