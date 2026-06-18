Следственный комитет РФ будет расследовать удары ВСУ по регионам России

Следователи установят обстоятельства ударов по Москве, Подмосковью, Курской, Белгородской, Запорожской и другим областям.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина
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Следственный комитет (СК) России будет расследовать атаки ВСУ на регионы РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем канале в мессенджере МАКС.
«Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов РФ», — проинформировали в ведомстве.
В результате атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Кроме того, повреждения получили гражданские объекты: торговые центры, многоэтажные и частные дома и промышленные предприятия.
Также будут расследоваться атаки киевского режима в Курской, Белгородской и Запорожской областях. Удары по этим регионам повлекли за собой гибель мирных жителей.
Устанавливать будут и исполнителей ударов по Херсонской и Брянской областям, а также по Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. В результате этих преступлений также есть пострадавшие.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал легковой автомобиль в селе Чуровичи Климовского района Брянской области. В машине находились женщина и две ее дочери десяти и 11 лет.
Обе девочки получили ранения. Одна из них находится в тяжелом состоянии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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