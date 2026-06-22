За ночь силы ПВО сбили 301 беспилотник ВСУ над регионами России

В ночь на 22 июня силы ПВО сбили 301 украинский дрон над регионами России

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны страны уничтожили 301 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие отражали атаку противники — Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в период с 20:00 21 июня до 7:00 22 июня по московскому времени.

За это время вражеские БПЛА были перехвачены и уничтожены над 14 регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Тамбовскую, Тверскую и Тульскую области. Помимо этого, атаке со стороны боевиков киевского режима подверглись Московская область, Краснодарский край и Республика Крым.

Еще армия России перехватила украинские дроны над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о том, что за 13 часов силы ПВО сбили 168 беспилотников ВСУ. Атака врага началась в 7:00 и продлилась до 20:00 21 июня.

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