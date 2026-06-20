В Херсонской области при атаках ВСУ погибли два человека

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

Боевики киевского режима, используя дроны, нанесли удар по гражданскому автомобилю.

В херсонской области погибли два человека из-за атак ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Сальдо: за прошедшие сутки в результате украинских атак погибли два жителя

За прошедшие сутки в Херсонской области в результате атак украинских БПЛА погибли два мирных жителя, еще шесть получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере МАКС.

По его информации, киевские боевики, используя дроны, нанесли удар по легковому автомобилю в Каменке. В тот момент внутри находились два человека. В результате 52-летний мужчина погиб на месте, а 53-летнюю женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Также в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области в Каирах погибла 85-летняя женщина. Помимо этого, террористы, как отметил Сальдо, при помощи дронов нанесли удары по селам Новой Збурьевке, Бехтери и Раденск. В результате чего пострадали еще пять человек.

Херсонская область, как и другие регионы России, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Противник использует не только беспилотники, но и ракеты. Чаще всего от действий украинских боевиков страдает мирное население.

Прежде ВСУ атаковали гараж больницы в Херсонской области. В результате были повреждены машины скорой помощи. Персонал не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
20 июн
Силы ПВО России отразили атаку украинских дронов на Тюменский НПЗ
20 июн
ВСУ сбросили взрывоопасные устройства на дорогу в ЛНР — есть погибшие
20 июн
В Брянской области в результате атаки украинских БПЛА погиб один человек
19 июн
«Подлости нацистов нет предела»: ребенок ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области
19 июн
В Белоруссии атаку ВСУ на автобус назвали попыткой втягивания страны в конфликт
19 июн
Силы ПВО России сбили 37 дронов ВСУ, летящих на Москву
19 июн
Путин регулярно получает доклады об атаках дронов ВСУ
19 июн
В результате пожара из-за атаки дронов ВСУ на Подмосковье погиб ребенок
19 июн
За ночь силы ПВО России уничтожили 133 украинских беспилотника
19 июн
Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке украинских беспилотников
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зод...

Последние новости

15:14
«Ждут наших»: российские бойцы помогают лекарствами жителям Константиновки
14:57
Трагедия в небе над Францией: погиб один из создателей игровой компании Ubisoft
14:38
Силы ПВО России отразили атаку украинских дронов на Тюменский НПЗ
14:23
Лето берет реванш: когда в Москву вернется тепло
14:18
В Херсонской области при атаках ВСУ погибли два человека
14:05
Роспотребнадзор назвал безопасные зоны для купания в Москве

Сейчас читают

Летний режим без границ: психолог об опасности сна до полудня для подростков
Мутная вода и сильное течение: как идут поиски мальчика на реке Сунжа в Ингушетии
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео