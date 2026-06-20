В Херсонской области при атаках ВСУ погибли два человека

Боевики киевского режима, используя дроны, нанесли удар по гражданскому автомобилю.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сальдо: за прошедшие сутки в результате украинских атак погибли два жителя
За прошедшие сутки в Херсонской области в результате атак украинских БПЛА погибли два мирных жителя, еще шесть получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере МАКС.
По его информации, киевские боевики, используя дроны, нанесли удар по легковому автомобилю в Каменке. В тот момент внутри находились два человека. В результате 52-летний мужчина погиб на месте, а 53-летнюю женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
Также в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области в Каирах погибла 85-летняя женщина. Помимо этого, террористы, как отметил Сальдо, при помощи дронов нанесли удары по селам Новой Збурьевке, Бехтери и Раденск. В результате чего пострадали еще пять человек.
Херсонская область, как и другие регионы России, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Противник использует не только беспилотники, но и ракеты. Чаще всего от действий украинских боевиков страдает мирное население.
Прежде ВСУ атаковали гараж больницы в Херсонской области. В результате были повреждены машины скорой помощи. Персонал не пострадал.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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