В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб человек
Еще один получил ранение.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
Из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль в Белгородской области погиб один человек. Еще один получил ранение. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Атака произошла в районе села Борисполье. По данным, погибший находился в машине вместе с сыном. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Его сын был ранен осколками в спину и плечо. Медики оказали ему помощь, после чего пострадавшего направили на амбулаторное лечение.
В регионе также сообщили о новых ударах беспилотников по нескольким муниципалитетам. Под атаками оказались Ракитянский, Белгородский и Валуйский округа. Повреждения получили автомобили, здание предприятия, коммерческий объект и хозяйственные постройки.
Ранее стало известно об атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Брянской области, в котором находились женщина и две девочки десяти и 11 лет. Обе получили ранения, одна из них находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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