Дрон ВСУ атаковал машину с женщиной и двумя детьми в Брянской области
Две девочки десяти и 11 лет получили ранения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Дрон Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль в селе Чуровичи Климовского района Брянской области. В машине находились женщина и две ее дочери десяти и 11 лет. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По его словам, беспилотник целенаправленно преследовал автомобиль. Женщина пыталась уйти от удара. Однако избежать атаки не удалось.
В результате пострадали обе девочки. Одна из них находится в тяжелом состоянии.
Детей оперативно доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. К лечению подключены лучшие специалисты.
Ситуация находится на личном контроле главы региона. Информации о состоянии матери на данный момент нет.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области.
В салоне находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. В результате удара погибла сопровождавшая группу женщина, несколько человек получили ранения.
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