В Севастополе восстанавливают электроснабжение после ночной атаки ВСУ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Ленинском и Гагаринском районах.

Где в Севастополе восстановили электричество после атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Электроснабжение Севастополя, которое было нарушено после атаки ВСУ ночью, постепенно восстанавливают городские службы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в канале мессенджера МАКС.

По его словам, энергетики работают без перерыва с момента вражеской атаки. Он также отметил, что задача остается сложной, однако специалисты постепенно возвращают электричество в районы города.

Свет уже появился в Инкермане, на Северной стороне, а также в Каче, Орловке, Андреевке, Орлином и в Севастопольской зоне южного берега Крыма.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Ленинском и Гагаринском районах. По словам губернатора, там электричества не будет до вечера. Специалисты продолжают работы и стараются как можно быстрее восстановить подачу энергии.

В ближайшее время энергетики планируют подключить улицы Хрусталева и Восставших, а также район Сахарной головки.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом киевский режим применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, в результате удара украинского дрона в Горловке погибли два человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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