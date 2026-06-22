Небо на взводе: в Москве объявили желтый уровень погодной опасности

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 57 0

Во второй половине дня жителям региона советуют держаться подальше от шатких конструкций.

Желтый уровень погодной опасности в Москве причины погода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на понедельник, 22 июня. Об этом сообщил представитель Гидрометцентра России.

Предупреждение связано с грозой, кратковременным дождем, который местами может быть сильным, а также усилением ветра. Его порывы во время грозы способны достигать 15 метров в секунду.

«Гроза. Период предупреждения с 12:00 22 июня до 21:00 22 июня. Днем 22 июня в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Режим погодной опасности действует как в столице, так и на территории Московской области. Жителей и гостей региона призвали соблюдать осторожность.

Во время непогоды рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и другие потенциально опасные объекты. Также стоит быть внимательнее рядом с пешеходными переходами и не оставлять детей без присмотра. При необходимости следует обращаться за помощью по номеру 112.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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