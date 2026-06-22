Небо на взводе: в Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Во второй половине дня жителям региона советуют держаться подальше от шатких конструкций.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на понедельник, 22 июня. Об этом сообщил представитель Гидрометцентра России.
Предупреждение связано с грозой, кратковременным дождем, который местами может быть сильным, а также усилением ветра. Его порывы во время грозы способны достигать 15 метров в секунду.
«Гроза. Период предупреждения с 12:00 22 июня до 21:00 22 июня. Днем 22 июня в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Режим погодной опасности действует как в столице, так и на территории Московской области. Жителей и гостей региона призвали соблюдать осторожность.
Во время непогоды рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и другие потенциально опасные объекты. Также стоит быть внимательнее рядом с пешеходными переходами и не оставлять детей без присмотра. При необходимости следует обращаться за помощью по номеру 112.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 июн
- На боку или на спине? Какая поза для сна поможет пережить летнюю жару
- 22 июн
- Пожары в Сибири и ураган в Оренбурге: стихийные бедствия охватили регионы России
- 22 июн
- Метеозависимым стоит задуматься: прогноз магнитных бурь на 22 июня
- 22 июн
- Около тысячи школ закрыли из-за жары во Франции
- 21 июн
- Лето закончилось? Гроза и дожди ожидаются в Москве в понедельник
- 21 июн
- Градус повышен: жителей и гостей Франции призвали не пить алкоголь
- 21 июн
- Комфортное воскресенье: какой будет погода в Москве 21 июня
- 20 июн
- Лето берет реванш: когда в Москву вернется тепло
- 20 июн
- Плавится на глазах: почему телефон разряжается быстрее летом
- 20 июн
- Жара не придет? Какая погода ожидает москвичей в конце июня
Читайте также
64%
Нашли ошибку?