«Для меня — Святая Русь»: выпускники с нетерпением ждут Куртукову на «Алых парусах»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 125 0

На празднике певица исполнит свой главный хит.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Выпускники с нетерпением ждут Татьяну Куртукову на «Алых парусах»

Выпускники с нетерпением ждут выступления певицы Татьяны Куртуковой на празднике выпускников «Алые паруса — 2026». Специально для корреспондента 5-tv.ru молодые люди исполнили ее хит «Матушка-земля».

В 2024 году композиция Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» неожиданно превратилась в один из самых обсуждаемых музыкальных хитов. Трек массово использовали в социальных сетях, мессенджерах и любительских видео, а также включали на семейных торжествах и праздниках. Отдельную популярность получил и фонк-ремикс, который быстро разошелся по соцсетям.

Феномен песни связан с возросшим интересом молодежи к патриотической тематике, фольклору и национальным традициям. Искренний текст о любви к родной земле оказался близок многим слушателям и вызвал широкий эмоциональный отклик.

Телевизионную трансляцию праздника проведет Пятый канал — прямой эфир начнется в 22:00 по московскому времени. Съемка будет вестись с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась. Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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