«Ты настоящая»: Леша Покровский спел о любви на «Алых парусах»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Видео 87 0

Артист исполнил композицию о девушке, в которой герой видит то, что остальные не замечают.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Певец Леша Покровский спел о любви на «Алых парусах»

Певец Леша Покровский выступил на празднике «Алые паруса — 2026» с композицией «Ты настоящая». Кадры со сцены оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Композиция посвящена искреннему восхищению девушкой, которую лирический герой считает особенной и непохожей на окружающих. В центре песни — тема глубокого внутреннего понимания и принятия, когда за внешней закрытостью или сложным характером удается разглядеть настоящую красоту и свет.

В тексте переплетаются мотивы влюбленности, эмоциональной зависимости и желания быть рядом, несмотря на препятствия и сомнения. Важное место занимает противопоставление общественного мнения и личного восприятия: то, что другие считают опасным или непонятным, для героя становится источником вдохновения и притяжения. Атмосфера композиции построена на нежности, романтике и ощущении особой духовной близости между двумя людьми.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Телевизионную трансляцию праздника проведет Пятый канал — прямой эфир начнется в 22:00 мск. Съемка будет вестись с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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