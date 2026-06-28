Школьница из Франции поделилась впечатлениями от «Алых парусов — 2026»

Праздник выпускников «Алые паруса — 2026» нужно видеть собственными глазами. Такое мнение высказала школьница из Парижа Майя Бланш в беседе с 5-tv.ru.

Девушка приехала в Санкт-Петербург в рамках международного проекта «Поезд памяти». Она призналась, что мечтала увидеть «Алые паруса» своими глазами.

По ее словам, о знаменитом празднике выпускников она знала задолго до приезда в Россию. О красоте «Алых парусов» ей рассказывала бабушка, которая живет в Санкт-Петербурге и каждый год старается увидеть это событие.

«Если честно, мне бабушка рассказывала, как ей очень понравился этот праздник. Она живет в Питере, поэтому она все время сюда приходит и смотрит», — поделилась школьница.

Девушка призналась, что ее поразили не только масштаб самого праздника, но и красота города, который на одну ночь превращается в огромную сцену под открытым небом.

По ее мнению, «Алые паруса» — это событие, важное не только для выпускников, но и для всей России. Ведь мероприятие объединяет людей вокруг мечты, молодости и веры в будущее.

Особенно сильное впечатление на гостью из Франции произвел тот факт, что в ее стране подобных мероприятий практически не существует. Выпускные вечера там организуются по-разному и зависят от конкретных учебных заведений. Во многих школах, как и в той, где учится девушка, торжественного праздника вовсе нет.

Поэтому увидеть тысячи выпускников, собравшихся вместе на берегах Невы, оказалось для нее настоящим открытием.

Школьница призналась, что мечтает однажды вернуться сюда уже вместе со своими друзьями из Парижа, чтобы показать им этот праздник.

«Хочется привезти друзей сюда. Такое впечатление нельзя перенести. Считаю, что нужно смотреть собственными глазами», — сказала она.

В словах иностранной гости главная суть праздника: никакие фотографии и рассказы не способны передать атмосферу выпускного, который превращает Петербург в город надежды, юности и исполнения самых смелых мечтаний.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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