Снайперы уничтожили десятки тяжелых БПЛА и сотни FPV-дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 50 0

Подразделения группировки получили надежное прикрытие от воздушных атак.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Снайперы группировки войск «Центр» прикрывали позиции подразделений на Днепропетровском направлении от атак БПЛА ВСУ. Расчет мотострелкового полка сбил десятки тяжелых дронов, сотни FPV-дронов и других БПЛА.

Снайперы использовали снайперские винтовки, пулеметы и автоматы с оптическими прицелами, действуя в засаде и оставаясь незаметными. Их хладнокровие и маскировка помогли избежать атак FPV-дронов противника. Благодаря этому подразделения группировки получили надежное прикрытие от воздушных атак, что способствовало успешному выполнению боевых задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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