Мирный житель погиб в результате удара беспилотника в Нижегородской области
С ночи средства ПВО уничтожили 30 дронов ВСУ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на Нижегородскую область, известно также о четверых пострадавших. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку. По предварительным данным, есть еще четверо пострадавших, им оказывается оперативная медицинская помощь, один человек госпитализирован», — написал глава области.
Средства ПВО России отражают атаку вражеских БПЛА в регионе с ночи, уничтожено уже 30 дронов ВСУ. Падение обломков, добавляет Никитин, вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. На месте работают экстренные службы.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Кроме беспилотников, противник также применяет ракеты для ударов по приграничным территориям.
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