Мирный житель погиб в результате удара беспилотника в Нижегородской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 63 0

С ночи средства ПВО уничтожили 30 дронов ВСУ.

Мирный житель погиб в Нижегородской области из-за дрона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на Нижегородскую область, известно также о четверых пострадавших. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку. По предварительным данным, есть еще четверо пострадавших, им оказывается оперативная медицинская помощь, один человек госпитализирован», — написал глава области.

Средства ПВО России отражают атаку вражеских БПЛА в регионе с ночи, уничтожено уже 30 дронов ВСУ. Падение обломков, добавляет Никитин, вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. На месте работают экстренные службы.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Кроме беспилотников, противник также применяет ракеты для ударов по приграничным территориям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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