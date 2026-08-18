Расчеты БПЛА 352-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север» в Сумской области используют гексакоптеры для доставки боеприпасов, провизии и воды на передовые позиции, что снижает риски для военнослужащих.

Эти аппараты оснащены тепловизором, камерой и системами навигации, а их дальность полета составляет 10-30 км. Операторы меняют точки базирования и используют детекторы дронов для защиты от противника.

Работа подразделений обеспечивает всем необходимым российских штурмовиков, которые создают буферную зону в Сумской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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