Расчеты БПЛА оказывают поддержку штурмовикам. Лучшее видео из зоны СВО

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 32 0

Дроны «Севера» обеспечивают боеприпасами бойцов, которые создают буферную зону в Сумской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты БПЛА 352-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север» в Сумской области используют гексакоптеры для доставки боеприпасов, провизии и воды на передовые позиции, что снижает риски для военнослужащих.

Эти аппараты оснащены тепловизором, камерой и системами навигации, а их дальность полета составляет 10-30 км. Операторы меняют точки базирования и используют детекторы дронов для защиты от противника.

Работа подразделений обеспечивает всем необходимым российских штурмовиков, которые создают буферную зону в Сумской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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