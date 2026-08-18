Расчеты мобильных огневых групп работают на краснолиманском направлении.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчеты мобильных огневых групп (МОГ) группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении успешно отразили ночную атаку дронов ВСУ.
Ежедневно они наблюдают за воздушной обстановкой и пресекают попытки проникновения дронов. Наиболее сложные задачи возникают ночью. На кадрах видно, как МОГ уничтожает дроны, обнаруженные радиолокацией. За одно дежурство они сбивают от пяти до 15 целей, включая крупные БПЛА и малозаметные FPV-дроны.
Высокая результативность достигается благодаря опыту и слаженности расчета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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