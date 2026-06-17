«Седьмая химия»: Лерчек вышла на связь после требования прокуратуры об экспертизе

Возлюбленный Лерчек показал ее лечение после требования прокуратуры об эспертизе

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вышла на связь спустя несколько часов после сообщений о том, что прокуратура просит назначить ей повторную медицинскую экспертизу. Ее возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, показал в соцсети, как проходит очередной этап лечения инфлюенсера.

На опубликованном видео Чекалина находилась дома в парике и готовила завтрак. Одновременно с этим она показала, как проходит ее лечение. Сквиччиарини сообщил, что это уже седьмая химиотерапия Валерии.

«Седьмая химия. Лера держится отлично! Пожелайте здоровья и молитесь об исцелении. Мы все в это верим. Лера нужна детям», — написал он.

При этом Telegram-каналы заметили некое противоречие в показаниях самой Чекалиной и информации от сотрудников ее бренда. Так, последние заявили, что блогер лично участвует в «каждом этапе производства» косметики — от идеи до финального продукта — два года. Однако это невозможно, поскольку она находилась под домашним арестом.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, стало известно, что прокуратура попросила провести повторную судебную экспертизу в отношении Чекалиной. Под проверку может попасть и нынешний возлюбленный блогера и отец ее младшего ребенка Луис Сквиччиарини.

Поводом для обсуждения стали публикации тренировок Лерчек в спортзале. По мнению одного из заявителей, «общественность была возмущена», поскольку Чекалина занималась после операции на позвоночнике. В материалах дела также указали, что такие упражнения могли быть физически невозможны при обстоятельствах, о которых сообщала блогер.

Уголовное дело и диагноз Лерчек

Онкологический диагноз Чекалиной поставили весной 2026 года, вскоре после четвертых родов. После этого блогер начала лечение — курсы химиотерапии и лучевой терапии.

Уголовное дело против Валерии Чекалиной, ее бывшего мужа Артема Чекалина и их партнера Романа Вишняка возбудили в октябре 2024 года. По версии следствия, фигуранты при помощи подложных документов вывели из России в Дубай более 250 миллионов рублей.

Артем, как и Валерия, отрицал причастность к выводу денег за границу. При этом он признавал вину в нарушении налогового законодательства.

В марте с Валерии Чекалиной сняли домашний арест. Меру пресечения ей заменили на запрет определенных действий. Судебное производство по уголовному делу в отношении блогера приостановили из-за состояния ее здоровья.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, больная раком Лерчек вышла в свет.

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