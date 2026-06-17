Лерчек могут назначить повторную судебную экспертизу

Также под проверку может попасть отец ее младшего ребенка, танцор Сквирччиариани.
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
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Прокуратура просит назначить для Лерчек повторную судебную экспертизу
Прокуратура просит назначить для блогера Валерии Чекалиной, более известной, как Лерчек, повторную судебную экспертизу. Кроме того, под проверку может попасть и нынешний возлюбленный звезды, отец ее младшего ребенка, танцор Луис Сквирччиариани. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
Поводом, пишут журналисты, стала публикация тренировок Лерчек в спортзале, вызвавшая бурное обсуждение в сети. По мнению одного из заявителей, «общественность была возмущена», ведь Чекалина тренировалась после операции на позвоночнике, а — также значится в материалах дела — подобные упражнения не только противопоказаны, но невозможны физически в обстоятельствах, с которыми столкнулась блогер.
Уголовное дело и страшный диагноз
Онкологический диагноз Чекалиной поставили вскоре после четвертых родов весной 2026 года. Блогер начала лечение, в том числе курсы химио- и лучевой терапии.
Уголовное дело против Валерии Чекалиной, ее бывшего супруга Артема и их партнера Романа Вишняка возбудили в октябре 2024 года. По версии следствия, фигуранты с использованием подложных документов вывели из России в Дубай более 250 миллионов рублей.
Артем Чекалин, как и Валерия, отрицал причастность к выводу денег за границу. При этом он признавал вину в нарушении налогового законодательства. С Чекалиной сняли домашний арест в марте. Меру пресечения заменили на запрет определенных действий. Кроме того, судебное производство по уголовному делу в отношении блогера приостановили из-за ее состояния здоровья.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что больная раком Лерчек вышла в свет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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