Лерчек могут назначить повторную судебную экспертизу

Прокуратура просит назначить для Лерчек повторную судебную экспертизу

Прокуратура просит назначить для блогера Валерии Чекалиной, более известной, как Лерчек, повторную судебную экспертизу. Кроме того, под проверку может попасть и нынешний возлюбленный звезды, отец ее младшего ребенка, танцор Луис Сквирччиариани. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Поводом, пишут журналисты, стала публикация тренировок Лерчек в спортзале, вызвавшая бурное обсуждение в сети. По мнению одного из заявителей, «общественность была возмущена», ведь Чекалина тренировалась после операции на позвоночнике, а — также значится в материалах дела — подобные упражнения не только противопоказаны, но невозможны физически в обстоятельствах, с которыми столкнулась блогер.

Уголовное дело и страшный диагноз

Онкологический диагноз Чекалиной поставили вскоре после четвертых родов весной 2026 года. Блогер начала лечение, в том числе курсы химио- и лучевой терапии.

Уголовное дело против Валерии Чекалиной, ее бывшего супруга Артема и их партнера Романа Вишняка возбудили в октябре 2024 года. По версии следствия, фигуранты с использованием подложных документов вывели из России в Дубай более 250 миллионов рублей.

Артем Чекалин, как и Валерия, отрицал причастность к выводу денег за границу. При этом он признавал вину в нарушении налогового законодательства. С Чекалиной сняли домашний арест в марте. Меру пресечения заменили на запрет определенных действий. Кроме того, судебное производство по уголовному делу в отношении блогера приостановили из-за ее состояния здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что больная раком Лерчек вышла в свет.

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