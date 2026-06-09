Биохимик объяснил любовь к запаху скошенной травы сигналом бедствия

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 37 0

Человек способен уловить аромат при концентрации вещества всего 0,25 части на миллиард.

Почему людям нравится запах скошенной травы

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Аллергия

Биохимик Карасев: людям нравится запах скошенной травы из-за листового альдегида

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев заявил, что приятный аромат свежескошенной травы — это на самом деле сложный химический крик о помощи, который издают поврежденные растения. Об этом он рассказал в интервью Life.ru, посвященном науке восприятия запахов.

«Определяющий „травяной“ характер придает такое вещество, как цис-3-гексеналь, или листовой альдегид. У человека развита невероятная чувствительность к нему: 0,25 части на миллиард объемов воздуха — и мы все равно чувствуем этот запах», — пояснил Карасев.

По словам эксперта, такое сверхчувствительное обоняние могло закрепиться в ходе эволюционной войны — аромат помогал предкам находить богатые пищей леса и поля. Запах напрямую воздействует на гиппокамп, где формируются эмоции и память, мгновенно пробуждая ностальгию и чувство комфорта.

Сила восприятия зависит от генетики — за особую тонкость обоняния отвечает рецептор OR2J3.

Биохимик отметил и практическую пользу — фитонциды и летучие соединения травы работают как бактерицидный агент, снижая риск передачи вирусных инфекций.

Однако для аллергиков этот аромат может быть опасен. Реакция на скошенную траву известна как «сенная лихорадка», а при обработке полей химикатами в воздух поднимается взвесь гербицидов и пестицидов, способная спровоцировать токсическое воздействие и сбои иммунитета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, смогут ли люди жить по 150 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Аллергия
5 июн
Больше никакого чихания? Когда можно будет вакцинироваться от аллергии на пыльцу березы
29 мая
Опасные компоненты: какие духи могут вызвать аллергию
26 мая
Два разных заболевания: как отличить аллергию от простуды у детей
25 мая
«Я отекший шар»: отпуск закончился реанимацией для дочери Мстислава Запашного
25 мая
Ранний удар пыльцы: весна обещает быть тяжелой для аллергиков
21 мая
Счет идет на минуты: что делать при укусе пчелы или осы и как распознать аллергическую реакцию
19 мая
Самые опасные регионы: где аллергикам в России жить сложнее всего
4 мая
Аллергик за рулем: какие препараты опасны для водителей
29 апр
Ваша сыпь может быть ложной: как отличить аллергию от псевдоаллергии
23 апр
Воронеж, Самара, Челябинск, Омск и Москва: аллергикам приготовиться
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:45
Появилось видео допроса заключенного, готовившего теракт в ульяновской колонии
10:43
«Они нужны нашей стране»: партия «Новые люди» запустила акцию «Неделя героев»
10:30
Красота требует жертв? Названа обувь, которая может вызвать головную боль
10:30
Момент взрыва автомобиля в Балашихе попал на видео
10:26
Эстонской православной церкви дали полгода на разрыв с Москвой
10:25
Мошенники придумали новую схему обмана: собственникам земли — приготовиться

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
Не ждите скидок: назван самый надежный способ купить дешевые билеты
«Остается отпечаток»: чем опасна для детей череда партнеров у родителей
Что едят долгожители после 50 лет: продукты для здоровья и защиты от болезней

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео