Биохимик объяснил любовь к запаху скошенной травы сигналом бедствия

Человек способен уловить аромат при концентрации вещества всего 0,25 части на миллиард.
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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Биохимик Карасев: людям нравится запах скошенной травы из-за листового альдегида
Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев заявил, что приятный аромат свежескошенной травы — это на самом деле сложный химический крик о помощи, который издают поврежденные растения. Об этом он рассказал в интервью Life.ru, посвященном науке восприятия запахов.
«Определяющий „травяной“ характер придает такое вещество, как цис-3-гексеналь, или листовой альдегид. У человека развита невероятная чувствительность к нему: 0,25 части на миллиард объемов воздуха — и мы все равно чувствуем этот запах», — пояснил Карасев.
По словам эксперта, такое сверхчувствительное обоняние могло закрепиться в ходе эволюционной войны — аромат помогал предкам находить богатые пищей леса и поля. Запах напрямую воздействует на гиппокамп, где формируются эмоции и память, мгновенно пробуждая ностальгию и чувство комфорта.
Сила восприятия зависит от генетики — за особую тонкость обоняния отвечает рецептор OR2J3.
Биохимик отметил и практическую пользу — фитонциды и летучие соединения травы работают как бактерицидный агент, снижая риск передачи вирусных инфекций.
Однако для аллергиков этот аромат может быть опасен. Реакция на скошенную траву известна как «сенная лихорадка», а при обработке полей химикатами в воздух поднимается взвесь гербицидов и пестицидов, способная спровоцировать токсическое воздействие и сбои иммунитета.
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