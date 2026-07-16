В Саратовской области из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 4 508 0

По всей территории региона объявлен режим беспилотной опасности.

Атака беспилотников на Энгельс сегодня 16 июля: повреждения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Гражданская инфраструктура саратовского города Энгельс получила повреждения в результате налета вражеских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил областной губернатор Роман Бусаргин.

«Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе», — написал глава региона.

По его словам, жертв и пострадавших нет. Он подчеркнул, что на месте происшествия находятся все оперативные службы.

Бусаргин также отметил, что режим беспилотной опасности, который был объявлен на территории Саратовской области сегодня ночью, продолжает действовать. Губернатор призвал жителей быть внимательными.

Регионы России ежедневно подвергаются атакам со стороны киевских боевиков с момента начала специальной военной операции. Противник наносит удары не только по гражданским и энергетическим объектам, но и по жилым домам и пассажирским автобусам. Жертвами террористических атак чаще всего становится мирное население.

Ранее Бусаргин рассказал о гибели одного жителя Саратовской области и нескольких пострадавших в результате атак вражеских БПЛА на регион.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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