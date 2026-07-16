Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведывательный расчет беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем обнаружил разветвленную сеть замаскированных укреплений противника.

После получения координат артиллерийские расчеты открыли огонь по выявленным целям. В результате ударов были поражены опорные пункты, разрушены заглубленные блиндажи и нарушено перемещение боевиков ВСУ по траншеям.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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