Пять человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Ранения получили, в том числе и несовершеннолетние.

Пострадавшие от дронов в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали пять человек. Об этом проинформировала пресс-служба Оперативного штаба региона в своем Telegram-канале.

«Во время атак со стороны ВСУ получили ранения пять человек, в том числе два ребенка», — уточнили в сообщении.

Ночью были ранены три жительницы города Шебекино. Осколочные ранения шеи и голени получила 13-летняя девочка. У ее 16-летней сестры касательное ранение плеча. Также пострадала 18-летняя девушка, у нее диагностированы осколочные ранения.

Несовершеннолетние сперва были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, а затем переведены в детскую областную. Самая старшая была госпитализирована в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Все трое пострадали при детонации FPV-дрона. Также были повреждены остекление коммерческого объекта и автомобиль.

Кроме того, утром в результате атаки на хутор Церковный пострадали двое мужчин, которые находились в момент удара в автомобиле. Они смогли самостоятельно обратиться за помощью в Октябрьскую районную больницу.

У обоих были диагностированы поверхностные осколочные ранения и акубаротравмы. Лечение они проходят амбулаторно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в городе Энгельс Саратовской области в результате атаки беспилотников ВСУ была повреждена гражданская инфраструктура. Жертв и пострадавших нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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