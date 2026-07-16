Пять человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

Ранения получили, в том числе и несовершеннолетние.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали пять человек. Об этом проинформировала пресс-служба Оперативного штаба региона в своем Telegram-канале.
«Во время атак со стороны ВСУ получили ранения пять человек, в том числе два ребенка», — уточнили в сообщении.
Ночью были ранены три жительницы города Шебекино. Осколочные ранения шеи и голени получила 13-летняя девочка. У ее 16-летней сестры касательное ранение плеча. Также пострадала 18-летняя девушка, у нее диагностированы осколочные ранения.
Несовершеннолетние сперва были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, а затем переведены в детскую областную. Самая старшая была госпитализирована в городскую больницу № 2 города Белгорода.
Все трое пострадали при детонации FPV-дрона. Также были повреждены остекление коммерческого объекта и автомобиль.
Кроме того, утром в результате атаки на хутор Церковный пострадали двое мужчин, которые находились в момент удара в автомобиле. Они смогли самостоятельно обратиться за помощью в Октябрьскую районную больницу.
У обоих были диагностированы поверхностные осколочные ранения и акубаротравмы. Лечение они проходят амбулаторно.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в городе Энгельс Саратовской области в результате атаки беспилотников ВСУ была повреждена гражданская инфраструктура. Жертв и пострадавших нет.
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