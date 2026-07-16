Три человека погибли и семь пострадали в результате атак ВСУ по ЛНР

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

Силы ПВО уничтожили более 50 воздушных целей, однако избежать последствий полностью не удалось.

Атака ВСУ на Луганскую Народную Республику 16 июля

Фото: MAX/Леонид Пасечник

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Три человека погибли, еще семь получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ по территории Луганской Народной Республики за минувшие сутки. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, за сутки республика подверглась нескольким волнам атак с применением БПЛА. Пасечник заявил, что системы ПВО и мобильные огневые группы сбили более 50 воздушных целей, однако некоторым беспилотникам удалось нанести удары.

Глава региона сообщил, что вечером на автодороге в районе города Счастье беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате погибли водитель и двое пассажиров, еще один мужчина выжил и находится под наблюдением врачей. На этом же участке был ранен водитель гражданского грузовика, также повреждены несколько автомобилей.

В Белокуракинском муниципальном округе удар пришелся по жилому дому, где пострадали 44-летняя женщина и 50-летний мужчина. В Лисичанске в районе поликлиники получили ранения два мужчины 36 и 38 лет. В Кременной осколочные ранения получила 62-летняя женщина.

Также Пасечник сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры в Стаханове, Красном Луче и Кременском муниципальном округе. По его словам, на дороге Краснодон — Изварино произошло столкновение БПЛА с гражданским грузовым автомобилем, в результате чего никто не пострадал. Последствия атак фиксируют следователи Следственного управления СК России по ЛНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки ВСУ на Брянскую область погибли два человека. Удар из реактивной системы залпового огня «Град» пришелся по поселку Суземка. Жертвами атаки стали 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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