Как 23 февраля стал мужским: история и традиции Дня защитника Отечества
В наши дни 23 февраля в народе отождествляют с мужским днем, но исторически в этот праздник прославляли только военнослужащих.
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
День Защитника Отечества — один из официальных государственных праздников России. Значение торжественной даты в наше время немного утратилось. Теперь этот день считают праздником всех мужчин, но так было всегда.
История Дня защитника Отечества берет свое начало со времен Гражданской войны в начале XX века. На заре установления советской власти дате предавался милитаристический смысл, в этот день чествовали только военных, причем не только мужчин, но и женщин. Праздник не раз менял свое название вслед за политическими событиями в России.
Дата является красным днем календаря, поэтому неделя, на которую выпадает праздник, традиционно является сокращенной. В 2023-м официально отдыхать в России будут с 23 по 26 февраля.
Почему День защитника Отечества отмечают 23 февраля
Изначально праздник был связан с годовщиной основания Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). Декрет о ее организации вышел 28 января 1918-го. В первые месяцы РККА одержала несколько побед над немецкими войсками под Псковом и Нарвой в ходе еще незавершенной в Европе Первой мировой войны.
Через год о дате подписания декрета вспомнили. В начале января 1919-го было принято решение торжественно отпраздновать первую годовщину РККА, приурочив дату к воскресенью до или после 28 января. Но с подачей ходатайства затянули, поэтому дату пришлось перенести.
За организацию торжеств взялся Моссовет, предложив объединить торжество с другим праздничным событием — днем красного подарка, который праздновался 16 февраля. В эту дату народ символически поздравлял красноармейцев. Но организовать все мероприятия в срок снова не удалось, поэтому памятную дату перенесли на следующее воскресенье — 23 февраля.
Праздник отмечался большими гуляниями. В этот день пели революционные песни, устраивали представления. Перед зрителями выступали артисты театрально-музыкальной секции Моссовета, показывая инсценировки на революционные темы.
История и традиции 23 февраля в советское время
В следующие два года про дату забыли. Но в 1922-м Президиум Всесоюзного центрального избирательного комитета (ВЦИК) СССР принял решение отметить четвертую годовщину РККА. В том же году за праздником закрепили официальное название — День Красной армии и Военно-морского флота.
Особенно торжественно отмечали праздник на следующий год, так как в 1923-м РККА праздновала пятилетнюю годовщину. В этот день в Большом театре в Москве прошло специальное заседание ВЦИК. Вскоре проведение подобных мероприятий стало традицией и распространилось по всему СССР. Праздничные торжества стали устраивать в воинских частях, на промышленных предприятиях, в вузах и школах, но 23 февраля оставался рабочим днем.
В 30-е появилась традиция проводить в праздник спортивные соревнования. Школьники демонстрировали свое мастерство на лыжах, ходили в однодневные военизированные походы, катались на коньках, выступали на стадионах.
В честь 20-летия создания РККА в 1938-м Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «ХХ лет Рабоче-крестьянской армии». Ею награждались военнослужащие и участники Гражданской войны.
Особенно актуальным праздник стал во время Великой Отечественной войны. В столице СССР в это время открывались тематические выставки, посвященные подвигам солдат, сражавшихся против гитлеровцев. Атмосфера праздника доходила до самого фронта. В этот день перед бойцами выступали специальные бригады. Они исполняли патриотические песни, показывали театрализованные представления, чем поднимали боевой дух солдат и офицеров. Работники тыла и мирные жители обязательно отправляли красноармейцам открытки с поздравлениями.
После войны праздник начали отмечать с еще большей торжественностью. В связи с переименованием Вооруженных сил СССР дате присвоили новое название — День Советской армии и Военно-морского флота.
Каждый год 23 февраля проходили торжественные заседания с участием руководства страны, а также множество мероприятий на районном и городском уровнях. Однако выходным днем праздник стал немного позже.
Новая история 23 февраля
Нынешнее название — День защитника Отечества — празднику присвоили уже в период современной России в 1995-м. Нерабочей эта дата еще немного позднее в 2002-м.
В День защитника Отечества продолжают чествовать ветеранов, проводят мероприятия, посвященные сохранению памяти о героях прошлого и настоящего, в частности в Москве у стен Кремля первые лица государства возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата. В городах в честь тожественной даты устраивают праздничные салюты. В 2023-м особое внимание уделят участникам специальной военной операции.
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Примечательно, что в советское время торжество имело исключительно милитаристский подтекст. Теперь 23 февраля отождествляется с мужским днем, поэтому подарки дарят вне зависимости от профессии человека. В этот день поздравляют коллег, друзей, мужей, отцов, сыновей, дедушек и других родственников.
Вместе с Россией праздник традиционно отмечают в некоторых странах постсоветского пространства, например, Белоруссии и Киргизии.
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