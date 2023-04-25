«Катюша» и «День Победы»: главные военные песни 9 Мая

О Великой Отечественной войне спето множество песен. Они поднимали боевой дух солдатам, защищающим родную страну от фашистских захватчиков. Пронзительные слова и торжественная музыка по-прежнему трогают сердца миллионов. И хотя не все песни были написаны непосредственно в годы сражений, они прочно ассоциируются с тем временем и главным весенним праздником.

В России с тех пор изменилось многое, но любовь к Отечеству и память о подвиге русского солдата только крепчает. К празднику 9 Мая Пятый канал вспоминает военные хиты, которые и сегодня перепевают знаменитости и народ.

«Катюша», Л. Ельчанинова, 1939

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/22215842/track/101589758">Катюша</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/4299493">Валентина Батищева</a> на Яндекс Музыке

«Выходила на берег Катюша…» — этот куплет знаком каждому. Всенародно любимая песня появилась в 1939-м и в первые месяцы Великой Отечественной войны стала негласным символом борьбы и надежды. Музыку сочинил композитор Матвей Блантер на слова Михаила Исаковского.

По сюжету девушка ждет возвращения жениха с фронта. Неудивительно, что песня стала любимой у солдат. Кстати, позднее на ее мотив появилась альтернативная версия, посвященная ракетным установкам залпового огня, с тем же мотивом, но с другими словами.

Впервые «Катюша» прозвучала на первом концерте Государственного джаза СССР в исполнении Л. Ельчаниновой. Позднее хит исполняли Лидия Русланова, Георгий Виноградов, Эдуард Хиль, Анна Герман, Дмитрий Хворостовский, а также многие современные знаменитости, например, Полина Гагарина. Песня получила признание далеко за пределами России. Национальные варианты «Катюши» есть в Италии, Франции и Финляндии. На русском языке ее можно услышать в аниме «Остров Джованни».

«Синий платочек», Станислав Ландау, 1940

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4644620/track/36811870">Синий Платочек</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/302227">Клавдия Шульженко</a> на Яндекс Музыке

Все знают строчку: «Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих!». Любопытно, что в довоенном варианте 1940-го ее не было: текст был сильно переработан. Слова к «Синему платочку» сочинил поэт Яков Галицкий, а музыку — Ежи Петербуржский, композитор и автор танго «Утомленное солнце».

Всего за пару дней песня была готова, и на одном из концертов ее исполнил солист польского оркестра «Голубой джаз» Станислав Ландау. Следом ее включили в свой репертуар Лидия Русланова, Изабелла Юрьева, Вадим Козин.

Но настоящую славу песня обрела благодаря лейтенанту Михаилу Максимому, который в 1942-м переписал текст в соответствии с духом военного времени. И вот «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко стал любимой песней пулеметчиков, которые из сентиментальности наклеивали на щитки орудий фото своих возлюбленных.

«Смуглянка», Николай Устинов, 1940

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/23674955/track/107744842">Смуглянка</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/2819690">Николай Устинов</a> на Яндекс Музыке

«Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград…» — большинство зрителей помнят эти строки по фильму «В бой идут одни «старики» (1973) в исполнении Мурада Садыкова.

Слова к «Смуглянке» придумал Яков Шведов, а музыку — Анатолий Новиков. В песне рассказывается о девушке-партизанке времен Гражданской войны. В 1944-м ее впервые исполнил солист Краснознаменного ансамбля Николай Устинов, а затем ее подхватили на фронте, где она обрела популярность. Сегодня «Смуглянка» известна в исполнении Валентины Толкуновой и Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

«Давай закурим», Клавдия Шульженко, 1941

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4644466/track/36812853">Давай Закурим</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/302227">Клавдия Шульженко</a> на Яндекс Музыке

Действие песни «Давай закурим» приходится на зиму 1941 года, когда бойцы Южного фронта отправляются на передовую сражаться против фашистов. «Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой!» — поет звучным сопрано Клавдия Шульженко.

Музыку к песне «Давай закурим» написал Модест Табачников на слова Ильи Френкеля. Впервые она прозвучала в Доме офицеров города Каменска-Шахтинсокого. Впоследствии ее исполнили Леонид Пшеничный, Краснознаменный ансамбль Александрова, а также Людмила Гурченко и Ренат Ибрагимов.

«Священная война», Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски, 1941

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/12510512/track/17666009">Священная война</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/4379065">Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова</a> на Яндекс Музыке

Строки «Вставай, страна огромная», сопровождаемые мощным хоровым пением Краснознаменного ансамбля, стали широко известны далеко за пределами России. Марш «Священная война» отразил в полной мере героизм и стойкость защитников Отечества, став гимном страны.

Музыку к песне написал Александр Александров, а слова — Василий Лебедев-Кумач. Впервые Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски СССР исполнил «Священную войну» 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале солдатам, отправляющимся на фронт.

Поначалу советская власть поощряла только оптимистические мотивы, поэтому песню редко играли, опасаясь, что слегка трагические нотки повлияют на боевой дух солдат. Правда, когда Красная армия стала давать решительный отпор врагам, «Священная война» стала ежедневно звучать по радио и даже на зарубежных гастролях.

«В землянке», Лидия Русланова, 1942

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4644471/track/36812855">В землянке</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/302224">Лидия Русланова</a> на Яндекс Музыке

«Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой» — эти пронзительные слова в исполнении народной певицы Лидии Руслановой согрели сердца миллионов советских солдат. Песня как нельзя точно выразила их чувства на передовой и тоску по любимой женщине, которая верит, волнуется и ждет. И это неудивительно, поскольку автором стихов был поэт и военный корреспондент «Красноармейской правды» Алексей Сурков. Музыку к ним сочинил композитор Константин Листов.

Впервые «В землянке» прозвучала в 1942, но уже летом на нее появился негласный заперт из-за слов «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага». Они показались власти слишком трагичными и упадническими. Однако бойцам песня нравилась, потому что она вселяла чувство надежды и единства. Примечательно, что уже после окончания войны в 1945-м «В землянке» прозвучала у поверженного Рейхстага и затем у Бранденбургских ворот.

Кроме Руслановой, ее исполняли Михаил Новожихин, Ренат Ибрагимов, Леонид Утесов и Дмитрий Хворостовский.

«Жди меня», Вера Красовицкая, 1942

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/23691853/track/107790479">Жди меня</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/1384167">Вера Красовицкая</a> на Яндекс Музыке

Знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня» было написано в 1941-м и затем из-за своей музыкальности переработано в песню. Сам автор признавался, что эти строки он написал в письме любимой женщине, поэтому у него не было изначально мысли публиковать их: «Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была в тылу. И я написал ей письмо в стихах».

Но уже 9 декабря 1941-го он прочитал стихотворение в радиоэфире. Услышав его, композитор Матвей Блантер написал к «Жди меня» музыкальное сопровождение, а спустя год оно прозвучит с экрана в исполнении Веры Красовицкой в фильме «Парень из нашего города».

«Темная ночь», Марк Бернес, 1943

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/890041/track/8535646">Тёмная ночь</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/430143">Марк Бернес</a> на Яндекс Музыке

«Темная ночь, только пули свистят по степи. Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают», — поет под гитару в землянке герой Аркадий Дзюбин в фильме «Два бойца». Режиссер картины Леонид Луков впоследствии вспоминал, что ему никак не удавалось убедительно снять сцену, в которой солдат пишет письмо. Тогда ему пришла идея сделать ее музыкальной.

Он обратился к композитору Никите Богословскому с просьбой написать музыку к тексту Владимира Агатова. Чтобы успеть ее записать, создатели разбудили исполнителя главной роли Марка Бернеса среди ночи. Результат стоит усилий — образ отважного пулеметчика Дзюбина и его пение покорили публику. Позднее «Темную ночь» исполняли множество артистов, например, Людмила Гурченко, Иосиф Кобзон и Баста.

«Нам нужна одна победа», Нина Ургант, 1970

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/12472476/track/23479516">Нам нужна одна победа</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/2819691">Нина Ургант</a> на Яндекс Музыке

О верности солдатскому братству и любви к родине лучше всего скажут строки советского барда Булата Окуджавы: «И значит нам нужна одна победа! Одна на всех, мы за ценой не постоим». Этой песни могло бы и не быть, если не настойчивость режиссера Андрея Смирнова, уговорившего поэта написать слова к песне для фильма «Белорусский вокзал». Аранжировку к стихам сделал Альфред Шнитке.

По сюжету военной драмы четверо однополчан встречаются вместе спустя 25 лет после войны. Повод грустный: умер их боевой командир. Герои собираются в гости к служившей вместе с ними медсестре Рае, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с поля боя. Они упрашивают ее сыграть ту самую песню, ставшую кульминационным моментом фильма. Именно в исполнении Нины Ургант ее запомнило большинство зрителей.

«День Победы», Татьяна Сашко, 1975

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4644759/track/36811852">День Победы</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/233579">Иосиф Кобзон</a> на Яндекс Музыке

Слова песни «День Победы» в полной мере отражают значение 9 Мая для россиян и граждан постсоветских стран — это действительно «праздник со слезами на глазах». Музыка Давида Туманова на слова Владимира Харитонова была написана в 1975 году по случаю 30-летия Великой Победы. Исполнила ее певица Татьяна Сашко.

Песню отправили на конкурс в Союз композиторов СССР, но тогда коллеги Туманова раскритиковали ее. Правда, в том же году «День Победы» снова прозвучала в радиоэфире в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня».

Случайно партитура попала в руки Льва Лещенко, который решил исполнить песню на концерте в Алма-Ате.

«Я увидел, что с залом творится что-то невероятное», — вспоминал он.

Вслед за ним «День Победы» пели Леонид Сметанников, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Юрий Богатиков, Юрий Гуляев, Эдита Пьеха и другие артисты.

Позднее современники утверждали, что провал на песенном конкурсе был связан с личностью Туманова, который был известен скорее эстрадными шлягерами, нежели военными песнями. К тому же, судьи охотнее награждали лаврами авторов, которые сами служили на фронте.