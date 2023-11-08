«Моргалы выколю»: 3 киноляпа из «Джентльменов удачи», которые годами никто не замечал

Легендарная комедия «Джентльмены удачи» по сценарию Леонида Гайдая и Виктории Токаревой, снятая режиссером Александром Серым, вышла на экраны более полувека назад — в 1971 году.

На истории о перевоспитании преступников правопорядочным заведующим детским садом выросло не одно поколение зрителей. Однако многие любители старых фильмов никогда не задумывались о трех странных эпизодах, где невооруженным глазом заметны «промашки» создателей киноленты.

Производство фильма — сложный процесс, поэтому не всегда удается учесть все нюансы: расположение предметов, состояние и цвет одежды, погодные условия и другие. Даже в знаменитых картинах до сих пор находят досадные киноляпы. Однако найти некоторые из них порой довольно сложно.

«Кража» майки

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.

По сюжету, главный герой — заведующий детским садом Трошкин в исполнении Евгения Леонова — внешне очень похож на авторитетного вора-рецидивиста по кличке Доцент. Чтобы найти артефакт — золотой шлем, украденный «криминальным близнецом», — добропорядочному гражданину приходится притвориться негодяем и вместе с сообщниками бандита отправиться на поиски. Дается ему эта миссия довольно сложно.

Первым препятствием на пути главного героя становится необходимость подтвердить авторитет перед сокамерниками. В милиции Трошкину объясняют, что ему нужно отправиться в тюрьму, где отбывают наказание помощники Доцента, и организовать их побег. Там герой сперва должен занять лучшее место — у окна. Другие заключенные препятствуют намерению нового соседа и даже готовы его избить.

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Чтобы добиться своего и запугать остальных, герой рвет на себе майку и выкрикивает легендарную фразу: «Моргалы выколу, пасть порву, нос пооткушу». Только вот создатели фильма показали эпизод с ошибкой. Сначала видно, что порванная майка висит на груди у Леонова, а после смены кадра — мистически исчезает. Возможно, она просто слетела на пол с голого торса, но при очередной смене плана предмет одежды возвращается на свое место.

Удивительные свойства цемента

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.

Чтобы найти шлем, новоиспеченному Доценту и его сообщникам предстоит сбежать из тюрьмы. План операции разрабатывали в милиции. Героям предложили забраться в цистерну с цементом. По замыслу организаторов, машина должна была ехать пустой. Однако заключенные по ошибке оказались не в той машине. Не зная, что внутри прячутся люди, работники тюрьмы наполняют резервуар липучей жидкостью.

Свойства цемента создатели ленты решили обыграть в комедийной форме. Вся верхняя одежда беглецов мгновенно застыла. Отмываясь от раствора, злоумышленники носят брюки под мышкой, словно надувные матрасы на пляже. А вот нижнее белье почему-то осталось сухим, чего на самом деле быть никак не могло, поскольку тканные материалы хорошо смачиваются, а значит, тоже должны были «окаменеть». Но именно это «допущение» помогло героям притвориться спортсменами, чтобы, не привлекая внимание окружающих, выбраться на свободу.

«Пляшущие» татуировки

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.

Чтобы сделать Трошкина более похожим на Доцента, сотрудники милиции надели на него парик, который настолько хорошо сидит на голове, что его можно мыть и вообще носить не снимая. Также герою нанесли на руки и живот татуировки. Гримеры каждый съемочный день рисовали знаки на тело Евгения Леонова. Однако не всегда удавалось передать «наколки» в точности, как в предыдущий раз. Бывали и довольно серьезные промашки.

Так, лампочка на левой руке артиста по ходу фильма постоянно меняет направление: то стеклянная часть изображена вверх, то «опускается» вниз. Кстати, на криминальном языке этот знак означает, что человек выступает наставником для новичков, поскольку живет по понятиям и не водит дружбу с правоохранителями.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.

К слову, главный герой действительно старался наставить на путь истинный своих подопечных: заставлял отказаться от жаргонных выражений, учить английский и даже закаляться. Однако когда заключенные начинают обтираться снегом после зарядки на свежем воздухе, с тела лже-Доцента предательски сходят все наколки. Но все уроки, которые Трошкин успел преподать ученикам не прошли даром. Воры задумались о том, чтобы начать новую жизнь после освобождения.