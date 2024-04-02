«Начали помогать людям»: IVAN отметил героизм юных ребят во время теракта в «Крокусе»

В тот роковой вечер в концертном зале находились несовершеннолетние ребята. Они проявили небывалую храбрость и помогли десяткам людей выбраться из здания.

Белорусский певец Александр Иванов, известный как IVAN поражен героизмом юных ребят, которые помогали спасаться людям во время страшного теракта в «Крокус Сити Холле».

«В этой сумасшедшей стрессовой ситуации хочу отметить совсем юных героев, которые собрали всю силу в кулак, не убежали и не испугались. Твердо начали помогать людям», — сказал исполнитель на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

IVAN в шутку отметил, что не зря молодежь постоянно ругают, может, поэтому у нас так много молодых героев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что одним из самых известных на всю страну стал подвиг трех несовершеннолетних работников гардероба. Они, рискуя своей жизнью, вывели из горящего «Крокуса» десятки людей. Один из них — 15-летний Ислам Халилов. Парень отбросил все страхи и переживания о собственной безопасности, перехватил мечущуюся посреди холла толпу и направил ее в нужный выход.

Вечером 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник», в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы и открыли стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще несколько сотен получили ранения и травмы.

Мемориальный концерт «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» прошел в поддержку не только тех, кого прямо коснулись страшные события 22 марта в «Крокус Сити Холле», но и всех жителей страны. Различные артисты исполнили самые трогательные композиции в акустической обработке. Через музыку они подарили слушателям луч надежды.

В мероприятии приняли участие Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Нюша, рэпер ST, группа «Земляне», Владимир Пресняков, Александр Панайотов, Юрий Киселев, Artik& Asti, Митя Фомин и другие звезды.