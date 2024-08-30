Все портят пиарщики? Почему Ольга Бузова до сих пор не замужем

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой раскрыл подробности их расставания. Может ли это повториться и в новых отношениях теледивы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Бывший спутник Ольги Бузовой раскрыл пикантные подробности их романа. Правда, что артистка изводила мужчину ревностью? Как менялось поведение звезды под воздействием алкоголя? И кто разрушил отношения теледивы и сыровара? Почему возлюбленные Бузовой после расставания с ней превращаются в знаменитостей? И действительно ли у Ольги новый роман? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Меня сейчас пиарщик просто убьет. Я влюблена, да, я счастлива», — заявила певица.

Ольга Бузова похвасталась: в ее жизни наконец-то снова появилась любовь. Теледива выложила у себя фото, на котором она обнимает мужчину. Подпись символичная: «Боже, я счастлива». Правда, лицо спутника девушка закрыла стикером с изображением льва.

«Думаю, что она сделала абсолютно правильно. Но, если честно, я на ее месте вообще бы не выкладывала», — высказалась певица Настя Крайнова.

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Подписчики счастливы за Ольгу. Ведь она мечтала наладить личную жизнь. После расставания с блогером Давидом Манукяном у Бузовой не было серьезных отношений. Звезда говорила, что очень хочет создать семью. Но не с кем.

«Я не люблю и не хочу тратить время на намеки. Потому что сразу: „Во сколько освобождаешься? Я за тобой заеду“. Точка. Это уже неплохо звучит. И, конечно, быть инициативным и, самое главное, искренним», — поделилась теледива.

В отсутствие достойного кандидата в мужья Ольга сосредоточилась на работе. Концерты, перелеты, съемки в телевизионных проектах. В какой-то момент Бузова призналась, что не помнит, когда у нее был выходной.

«У меня такое ощущение, что меня нет в Москве, потому что я даже дома не ночую. Ночую в отеле рядом с павильоном, чтобы быстренько приехать, умыться, лечь спать и сразу на работу», — призналась она.

Но в последнее время Ольга все чаще делится снимками с отдыха, на которых она явно расслаблена. Может быть, потому, что влюблена?

«Хочется надеяться, конечно, что это все-таки она встретила того самого «Один раз и навсегда“», — отметила Настя Крайнова.

Фанаты пишут Бузовой восторженные комментарии. Единственное, о чем все переживают, — как бы нынешний возлюбленный не превратился в бывшего.

Удивительная закономерность: как только мужчина расстается с Ольгой Бузовой, он тут же превращается в звезду. После развода с артисткой футболист Дмитрий Тарасов стал блогером с миллионом подписчиков. А рэпер из Новосибирска Дава записал дуэт с Филиппом Киркоровым и теперь желанный гость на всех светских тусовках.

«В принципе, всего, о чем мечтал, я понял, что этого добился. И родителей обеспечил полностью уже, себя обеспечил уже, взял квартиру, достраиваю ремонт», — рассказал блогер Давид Манукян.

Денис Лебедев был никому не известным предпринимателем из Суздаля. Занимался производством сыров. Но победа в реалити-шоу, где он боролся за сердце теледивы, сделала его знаменитым.

«Была бешеная узнаваемость. Популярность стопроцентная. Узнавали и мальчики, и девушки, и дедушки, и бабушки, и в аэропорту полицейские, на кассе. Вообще все-все», — заявил Лебедев.

Мужчина с теплом вспоминает свой роман с Ольгой Бузовой. И уверяет: это было искренне и очень красиво.

«Мы с ней встречались четыре месяца полноценно. Она ко мне в гости приезжала, я к ней в гости. Мы вместе готовили, смеялись, отдыхали», — поделился предприниматель.

По словам Лебедева, единственное, что омрачало их отношения, — постоянная ревность со стороны теледивы. Которая усугублялась после пары бокалов горячительного.

«Ты реально понимаешь, что ты в дымке, что ты полностью, сто процентов не контролируешь ни себя, ни свои действия, ни свои мысли. И твои чувства становятся гиперострыми, где опять же есть ревность, где есть страсть, где есть обиды. Это все сильнее такими пиками идет, и ты балансировать это не можешь», — объяснил экс-возлюбленный Бузовой.

Но главной бедой стало окружение артистки. Денис считает: именно эти люди окончательно разрушили их с Ольгой счастье.

«Все перевернули пиарщики. У Оли подписан контракт, где в медийном поле нужно было какой-то инфоповод придумать, где она как девушка оказалась очень ранимая. Да, какой-то оказался такой момент: где-то Оля посмотрела мой телефон. На тот момент у меня были люди, с которыми я не близко общался. Они появились в связи с популярностью. Это какие-то группы, люди. В общем, если бы можно было это обсудить, но она сыграла почему-то как-то на эмоциях, в одну калитку, увидев красную тряпку», — уточнил Лебедев.

Мужчина старался убедить Бузову не обращать внимание на сплетни. Но та не захотела слушать оправдания и ушла навсегда.

«У нас куча переписок, аудиосообщений. Да, она мне сказала: „Денис, все хорошо. Я тебя очень люблю. Если когда-либо тебе позвоню, пожалуйста, не бери трубку“», — вспомнил предприниматель.

«Она, бедолага, от него прям спастись не могла. Он ее у подъезда ждал, там ждал, за машиной бегал. Езжай на свой сырзавод. Что там у него было? А, у него же ничего нет, он же вообще нищий», — выразила мнение Крайнова.

Лебедев рассказал, что тяжело переживал разрыв. И лишь после знакомства с нынешней супругой Екатериной смог оправиться от удара. Сейчас у него счастливая семья. Есть маленькая дочь Настя. Но Денис до сих пор продолжает следить за жизнью бывшей возлюбленной. И признался, что переживает за ее судьбу.

«Никогда, друзья мои, не пейте алкоголь: ни при радости, ни при горе. Надеюсь, что она встретит достойного мужчину, который будет, как цветочек, лелеять и любить», — заявил бизнесмен.

Но, может, крутой парень уже нашелся? И именно он скрывается под изображением льва? А Ольга не хочет показывать его общественности, чтобы опять не наступить на те же грабли?

«Шоу-бизнес на самом деле — это очень такая неоднозначная история. Это и ревность, это и обиды какие-то, это и зависть. В первую очередь со стороны, может быть, поклонников, поклонниц. И здесь нужно холодной головой думать, не показывать всю свою жизнь. Зачем это надо?» — высказался солист группы «На-На» Михаил Игонин.

Но, похоже, в этот раз у Бузовой действительно все серьезно. На одном из мероприятий она активно намекала, что собирается стать матерью. Причем в скором времени.

«Самое главное, когда внутри живет что-то. Думаете, будет девочка или мальчик?» — спросила звезда.

Фанаты Ольги Бузовой ликуют. И уже предвкушают новые песни. Может быть, теперь с танцевальных хитов артистка переключится на колыбельные?