Правда раскрыта! Экстрасенс рассказал, беременна ли Ольга Бузова

В последнее время интернет-пространство заполонили слухи о беременности известной телеведущей Ольги Бузовой, на которую она сама же и намекает. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис заявил 5-tv.ru, что у знаменитости есть серьезные отношения, в которых она пытается зачать ребенка. Однако сейчас певица не беременна, но вовсю готовится к роли матери.

«Важные женские энергетические центры, зоны второй и четвертой чакр у певицы четко отображают образ мужчины и считывается, что она находится в отношениях», — сообщил экстрасенс.

Он уточнил, что возлюбленные серьезно друг к другу настроены и живут вместе. Они оба мечтают об общем ребенке.

«Скорее всего, они пытаются, они пробовали зачать ребенка, но на данный период времени я не вижу беременности. Потому что отпечаток очень сильно виден на фантоме человека, на тонком плане. И, к сожалению, именно беременности я не вижу. Я вижу попытки», — отметил Харрис.

Также специалист увидел, что возлюбленный Ольги старше и выше нее. У него темные волосы и огненный темперамент.

И самое важное — в ближайшие годы 38-летняя звезда обретет свое счастье в виде малыша. И это будет мальчик!

«Если посмотреть будущее, то идет, что у певицы должен родиться ребенок мальчик. Причем достаточно скоро», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бузова продолжает подогревать слухи о беременности.