Самая несчастная первая леди: почему Мелания Трамп не рада победе мужа на выборах

Миллиардер Дональд Трамп, по предварительным данным, одержал победу на президентских выборах в США. Согласно первым результатам подсчета голосов выборщиков, политик смог набрать 277 пунктов из 270 необходимых.

Это означает, что после процедуры инаугурации супружеская чета Трампов вернется в Белый дом. И 54-летняя Мелания вновь будет часто появляться на официальных мероприятиях в статусе первой леди страны. Увы, ее саму это едва ли порадует.

Холодность и отстраненность Мелании Трамп

Фото: www.globallookpress.com/Jen Golbeck

Дорогие дизайнерские вещи, лучшие украшения, топовые стилисты и парикмахеры — целая команда неустанно трудится над внешним видом каждой первой леди страны. Она должна быть безупречна, элегантна и свежа.

Экс-модель словенского происхождения, пожалуй, смело можно назвать одной из самых красивых среди жен американских президентов. Ее царственная осанка, подиумная походка, точеная фигура и красивые черты лица выделяют ее на фоне всех присутствующих женщин. Единственное, чего не доставало Мелании в первый президентский срок Дональда Трампа с 2017 по 2021 годы, так это искренней улыбки.

Супруга бизнесмена и политика была неизменно хмурой или недовольной. Она не подавала мужу руку, выходя из шикарного автомобиля или покидая борт номер один. Не прикасалась к нему и даже не встречалась взглядом, давая понять, что для остальных американцев он хоть и президент, но для нее всего лишь впавший в немилость муж. Таблоидам оставалось только гадать, чем же на этот раз Трамп раздосадовал свою красавицу.

Ночью на шестое ноября после выборов Дональд Трамп выступил в Палм-Бич перед своими сторонниками. Кандидат от Республиканской партии вышел под песню «God Bless the U.S.A». На сцене с ним стояла и супруга. Она старалась ослепительно улыбаться, но выглядела все равно смущенной. Также бросилось в глаза, что Мелания не поддержала Дональда в цветовой гамме. Фаворит президентской гонки надел костюм любимого темно-синего цвета и красный галстук. Миссис Трамп же выбрала полностью серый аутфит.

Политик так искреннее радовался набранным голосам, что расчувствовался, обнял жену и поцеловал ее в щеку на глазах у всех. Он также крепко держал ее за руку и позволил назвать ее первой леди, хотя официально итоги выборов еще не объявлены.

Почему Мелания не поддерживает Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Stefani Reynolds — Pool via CNP

По зову сердца или по требованию протокола супруга просто обязана поддерживать своего мужа-президента. Но у Мелании свое мнение на этот счет. Так, за месяц до выборов она внезапно выступила в поддержку абортов и назвала их «фундаментальным правом всех женщин», тогда как сам Трамп придерживается противоположной позиции. Возможно, так она поступила в отместку всем, кто многократно осуждал красотку за многомесячное молчание в ходе президентской кампании — лучше оставили бы ее в покое, чем заставили высказаться поперек кандидата в президенты.

И это не единственное ее политическое «непослушание». Мелания не поддержала Дональда ни во время ареста весной 2023-го, ни на судебных слушаниях, ни во время старта предвыборной гонки, ни даже после двух покушений летом и осенью 2024-го. Видимо, под давлением политтехнологов, Мелания Трамп в конце-концов согласилась записать короткое видео, где со своим забавным акцентом и отсутствующим выражением лица она прочитала по телесуфлеру несколько предложений о том, что стране нужно докопаться до правды и узнать, кто же стоит за попытками убить ее мужа.

Потом она опять пропала из медийного пространства. Ее не было с мужем и в ходе ключевых выступлений перед избирателями. «Подавать признаки жизни» она начала только в самом конце гонки, когда дольше появляться одному Трампу стало просто неприлично.

Осенью вышли мемуары экс-первой леди под названием «Мелания». Такое чтиво должно было расположить к Трампу всех домохозяек страны, но жена политика, видимо, отнеслась к книге как к очередной повинности, а не творческому проекту. В итоге страницы пестрели избитыми клише и пустым набором фраз. История любви с Дональдом тоже получилась весьма сухой и разочаровала читателей отсутствием интересных подробностей.

Кстати, недавно в американскую прессу просочилась информация о якобы планах миссис Трамп пересмотреть пункты брачного договора и послебрачного соглашения. О разводе Трампов ходили слухи еще в конце 2021-го. Поговаривали, что они уже давно живут раздельно и видятся только на больших семейных мероприятиях, но видимо, бизнесмен смог привести весомые аргументы для сохранения союза. Теперь же когда перед Меланией замаячили четыре года в Белом доме, она стала не такой сговорчивой. По данным источника, новый контракт касается имущества сына Бэррона и самой экс-модели.

Заложница протокола Мелания Трамп

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Несмотря на то, что Мелания Трамп стала второй женщиной иностранного происхождения, носящей титул первой леди, и первой натурализованной (не по праву рождения) гражданкой США, обладающей этим званием, в прошлый раз ее приняли весьма холодно. Ее постоянно называли трофейной женой и самой дорогой эскортницей до тех пор, пока Трамп не пригрозил прессе огромными исками за фразы, порочащие честь его супруги.

По мнению общественности, жене президента не подобало быть такой отстраненной, вялой и замкнутой. От нее ждали активной позиции и постоянного участия в жизни страны.

Бывшая помощница рассказала журналистам, что Мелании Трамп очень не нравилось жить в Белом доме. Она жаловалась на отсутствие личного пространства и похождения советников мужа в жилые комнаты, видящих ее чуть не в пижаме. Ее также утомляли пикетчики на дороге по пути в школу сына.

В какой-то момент в Сети даже завирусился хештег «Освободите Меланию» — до того несчастной она выглядела рядом с супругом. Инсайдеры твердили, что госпожа Трамп была очень недовольна своей жизнью и считала дни до окончания полномочий мужа.

Обязанности первой леди тоже вгоняли Меланию в тоску. Громкий скандал разразился после слитого разговора с подругой в преддверии Нового 2018 года. Супруга президента США тогда пожаловалась, как много сил и времени у нее ушло на украшение Белого дома к Рождеству, а ее работу никто не оценил. Мелания тогда в сердцах сказала, что «рвет задницу ради декораций», а ее саму все критикуют за решения ее мужа.

Поэтому, по мнению экспертов, Мелания Трамп может стать первой женой президента, добровольно отказавшейся проживать вместе с ним в Белом доме. Ожидается, что она будет периодически прилетать к нему на важные мероприятия.

Молчаливый протест Мелании Трамп

Фото: www.globallookpress.com/© Michael Reynolds

Бывшая модель, по мнению аналитиков, частенько подвергала Дональда Трампа скрытым публичным унижениям. Она подбирала одежду для официальных выходов таким образом, чтобы соблюсти протокол и при этом оставить хорошо заметный намек.

Так, многим запомнилась закрытая блуза Мелании цвета фуксии с красивым бантом, которую она надела на одно из предвыборных мероприятий в октябре 2016 года после того, как Трамп заявил, что обожает хватать женщин за интимные места. Учитывая, что английское название банта «pussy bow» созвучно первым словом с вышеуказаннй частью тела, скандал был громким.

До сих пор неизвестно, было ли это просто совпадением, но загадочная улыбка молчащей Мелании наделала много шума.

В 2017-м чета Трампов посетила штат Техас, пострадавший от урагана «Харви». Тогда они оба появились на публике в бейсболках. У Дональда красовалась лаконичная надпись «США», а у Мелании аббревиатура FLOTUS (First Lady Of The Untied States, в переводе первая леди США — Прим.ред.). Считается, что этой кепкой экс-модель заявила о себе как о самостоятельной единице, которая не всегда разделяет позиции и решения супруга.

В 2018 году Мелания Трамп посетила центр содержания детей нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. На ней была недорогая парка с надписью во всю спину: «Мне правда все равно. А тебе?». Учитывая, как активно президента Трампа критиковали за миграционную политику США, его жену обвиняли в молчаливом согласии, намек был очевидный.

Юбка и жакет в стиле милитари на ежегодном съезде Республиканской партии в 2020-м тоже не остались незамеченными. Образ Мелании считали как насмешка над собственным мужем за чрезмерно диктаторские замашки. Супруга домыслы никак не прокомментировала.