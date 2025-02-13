Дава и Мари Краймбрери ждут ребенка: почему пара несколько лет скрывала роман

Дава и Мари Краймбрери готовятся стать родителями. Какой видит свою свадьбу блогер, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Экс-спутник Ольги Бузовой Давид Манукян и певица Мари Краймбрери объявили, что ждут ребенка. Из-за чего пара до последнего момента скрывала не только беременность, но и свой роман? Почему все бывшие возлюбленные Бузовой сразу после расставания с ней создают семьи? И что сейчас происходит в личной жизни самой теледивы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Самое важное — это то, как ты живешь, то, как ты относишься к жизни, как ты относишься к своим близким людям и кто твои близкие люди», — отметила Мари Краймбрери.

Певица опубликовала на своей странице в соцсети видео. Таким образом певица решила поделиться с подписчиками радостной новостью: она скоро станет мамой. А еще, наконец рассекретила роман с рэпером Давой. В ролике есть и кадры предложения руки и сердца.

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«Иногда смотрю в сетях попадаются, как они вместе всегда танцуют. И эти постоянные их рилсы, видюшки. Я думала, они друзья», — высказалась телеведущая Таша Белая.

Молодые люди встречаются уже около трех лет. Но все это время они старались держать отношения в тайне. На мероприятиях отходили подальше друг от друга. А на совместных фото с поцелуями и объятиями закрывали лица.

«Это то, что касается двух человек, никак не других. Даже каких-то дальних знакомых тоже это, по сути, не касается», — заявил блогер Дава.

«Это могли быть какие-то контрактные обязательства. Что у Мари есть контракт с лейблом, у Давы есть контракт с одной из ведущих медиагрупп в стране. Что оба человека принимают участие в различных шоу, реалити и других проектах», — предположил светский обозреватель Кирилл Зинковский.

Однако подписчиков не проведешь. Они догадывались о чувствах артистов. И когда летом прошлого года Мари похвасталась роскошным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце, ни у кого не было сомнений, что это подарок Давы в честь помолвки. Сам рэпер старательно держал интригу.

«У меня будет закрытая свадьба. Я не хочу. Думаю, вы не узнаете (дату. — Прим. ред.). Может, уже и была», — сказал Дава.

О том, что Краймбрери в положении, поклонники тоже подозревали уже давно. По мнению некоторых, округлившиеся формы девушки были заметны даже под свободными нарядами, которые она стала носить в последнее время.

«Мне кажется, эта история будет целиком и полностью на Мари и на какой-нибудь нянечке. Я не уверен, что Давид настолько хозяйственный, чтобы такую ношу, как ребенок, прям взять на свои плечи только», — выразил мнение светский обозреватель Зинковский.

И для Давы, и для Мари этот ребенок станет первым. Оба никогда не состояли в официальных браках. Хотя личная жизнь у каждого была насыщенной. За плечами Краймбрери романы с музыкантом Lx24, певцом Артемом Пиндюрой и рэпером Гуфом. Также ей приписывали отношения с Лешей Свиком и Владом Соколовским. Причем когда тот еще был женат на Рите Дакоте. Певица сама публично обвинила коллегу в связи со своим супругом.

«Ходят слухи, что с ней Влад тоже спал и песня „Палево“ именно об этом», — заявила она.

А Дава знаменит в первую очередь романтической историей с Ольгой Бузовой. Собственно, именно это и сделало начинающего блогера из Новосибирска звездой интернета. Теледива ввела Манукяна в мир шоу-бизнеса, познакомила со своими знаменитыми друзьями, продюсерами и рекламодателями.

«В принципе, всего, о чем мечтал, я понял, что этого добился. И родителей обеспечил полностью уже, себя обеспечил уже, взял квартиру, достраиваю ремонт», — поделился Дава.

«Они сошлись, значит, это было нужно. Оля наверняка с чувством влюбленности, что ей хочется новых отношений, а Дава, наверное, с чувством меркантильности, что ему нужен новый статус», — высказался Кирилл Зинковский.

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Правда, потом Ольга наверняка об этом пожалела. Влюбленные расстались с большим скандалом. Бузова обвинила Давида в изменах и рукоприкладстве.

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«Если любовь уничтожает, значит, это не любовь. Если плохо, слезы, тебе тяжело, ты морально истощена — это не любовь. Любовь — это только позитив. Это сложно, это работа. Но это точно не про страдания», — уверена теледива.

В ответ на слова Бузовой рэпер дал интервью, где заявил, что всегда хранил верность Ольге. В то время как она якобы изводила его ревностью. Но главное, по словам Манукяна, не готова была выходить замуж и создавать семью.

«Предложение я сделал на третий месяц отношений. Я представлял, что такое будет один раз и навсегда. И боролся за отношения. Делал все, что в моих силах. Но через какое-то время понял, что все. Не хочется никого из нас обвинять в этом, но и мучить друг друга не хотелось», — заявил блогер.

Давид — не единственный бывший артистки, кто утверждает, что на первом месте для нее всегда будет работа. То же самое говорили бизнесмен Денис Лебедев и футболист Дмитрий Тарасов.

«Ощущение было, что только я хотел завести детей. Так и есть на самом деле. Я видел, что человеку просто неинтересно. Интересна только карьера», — подчеркнул спортсмен.

Все они после разрыва с Ольгой женились и завели детей. У Тарасова их уже пятеро. А Бузова по-прежнему в поисках мужчины мечты.

«Неосознанно тогда пожелав славу и популярность, она жертвует личной жизнью, что у нее не получается. Она не может раздвоиться на две такие нити», — сказал Зинковский.

«С этим сталкиваются, к сожалению, очень многие великие, великие артисты, которые отдают свою жизнь сцене. Это наш выбор. Я это прекрасно понимаю», — заявила Бузова.

Сейчас поющая телеведущая отдыхает в теплых краях. Одна или со спутником не признается. Но уверяет, что очень счастлива.

«А скажите, а заметно, что у меня новое кольцо?» — спросила звезда.

Недавно артистка выложила фото с неизвестным мужчиной. Его лицо она закрыла изображением льва. Потом поделилась романтичным видео. СМИ предположили: ее новый возлюбленный — юрист из Сочи Роман Литаров. Сама Ольга никаких подробностей не раскрывает.

«Хватит торопиться. Вы заметили, мы всегда торопим события. Мы всегда торопимся. Я не хочу торопиться», — подчеркнула она.

Похоже, сейчас все действительно серьезно. В этом году Бузова впервые за много лет не стала устраивать грандиозную вечеринку по случаю своего дня рождения. Отметила 39-летие в семейном кругу.

Также она практически не выкладывает фото из отпуска. Поклонники надеются, что теледива, наконец, обрела долгожданную любовь. И кто знает, может, в скором времени она вслед за Давой объявит о предстоящей свадьбе и пополнении.

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