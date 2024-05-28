От предложения до поцелуя: как Краймбрери соревнуется с Манукяном в изменах

И причем тут откровенный шаг со стороны певицы Ольги Бузовой?

На прошедшей премии RU.TV певица Мари Краймбрери решила сделать предложение своему продюсеру, а последняя уже позже пояснила в эфире одного из шоу на You-Tube, как это было связано с контрактом звезды.

Продюсер Алена Михайлова рассказала, что предложение певицы продлить контракт с лейблом «Velvet Music» сопровождалось вручением бриллиантового обручального кольца с одноименной гравировкой — для нее это было крайне неожиданно.

«Ну сказать, что у меня потекли слезы и не только у меня, я знаю своих коллег, друзей, потекли слезы у всех», — призналась Алена Михайлова.

Нюанс этого предложения в том, что певица Мари Краймбрери с 2022 года встречается с Давидом Манукяном. Более того, она даже познакомила своего избранника с родными и официально подтвердила свои отношения, а затем в кадре внезапно появилась Ольга Бузова.

В этом же месяцев в сети всплыли кадры со скандальной певицей и телеведущей, которая во время съемок популярного шоу поцеловала Давида Манукяна, причем это произошло еще в прошлом году. Стоит упомянуть, что Дава и Бузова были вместе около года, в отношениях они признались в далеком 2019 году. Все это время пара демонстрировала поклонникам любовь с бесконечными поцелуями, объятиями, признаниями и дорогими подарками. Но их роман длился недолго и внезапно закончился скандалом.

Реакция Мари Краймбрери не заставила себя долго ждать — фанаты заметили, что она отписалась от Давида Манукяна в социальных сетях, ясно давая понять, что между ними все кончено.

Ранее 5-tv.ru писал, какие цели преследовала Ольга Бузова, когда решила поцеловать Давида Манукяна. Был ли это обычный пиар-ход от бывшей пары или вспышка новых отношений на фоне брошенной Мари Краймбрери.